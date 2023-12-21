سعر الذهب اليوم 21-12-2023

استقر سعر الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 21-12-2023؛ دون أن يتغير داخل محلات الصاغة.

ومع اختتام تعاملات أمس، سجلت المشغولات الذهبية ارتفاعا كسر ما قيمته 100 جنيه منذ مطلع الأسبوع الجاري وذلك بالنسبة لسعر الجرام الواحد بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 2970 جنيها للبيع و 2990 جنيها للشراء

سعر عيار 24

ووصل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 3394 جنيها للبيع و 3417 جنيها للشراء

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 2546 جنيها للبيع و 2563 جنيها للشراء

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 1980 جنيها للبيع و 1993 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 23.76 ألف جنيه للبيع و 23.92 ألف جنيه للشراء

سعر كيلو الذهب

وصل سعر كيلو الذهب نحو 3.4 مليون جنيه للبيع و 3.417 مليون جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب نحو 105.6 الف جنيه للبيع و106.3 ألف جنيه للشراء.

توقعات الذهب

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم السبت، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2890 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن أغلقت أمس عند مستوى 2020 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3303 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2477 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1927 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 23120 جنيهًا.

وتوقع إمبابي، ارتفاع أسعار الذهب خلال الربع الأول من العام المقبل، لاسيما مع توقيت استحقاق شهادات ذات عائد 25 %، منوهًا أن عجز الموازنة قد يدفع الحكومة إلى عدم طرح شهادات بفائدة أعلى، مات يوجه جزءًا كبيرًا من هذه السيولة التي تتجاوز 500 مليار جنيه إلى الذهب، ما يرفع الطلب ومن ثم ترتفع الأسعار.

وكانت أسعار الذهب قد قفزت إلى أعلى مستوى في أسبوع، خلال الأسبوع الماضي، بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن نهاية لدورة تشديد السياسة

وأشار إلى انخفاض أسعار الفائدة في عام 2024، مما أدى إلى انخفاض الدولار والسندات.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميًا

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب، فضلاً عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.