يضرب زوجته بالحزام ويطردها ليلا.. رد حاسم من أمين الفتوى.. فيديو

ورد سؤال للشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائلة تقول " حكم الشرع في الرجل الذي يضرب زوجته بالحزام ويطردها من منزلها ليلا.

قال الشيخ محمد كمال خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار إن الرجل الذي يصرب زوجته بالحزام ويطردها من منزلها ليلا، لا يرضي الله ورسوله.

وأضاف: أمر يخالف سنة رسول الله ولا يرضي رسول الله وهذه الأفعال تغضب رسول الله

وتابع: زوجات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصفوا حالهم وهو معه في المنزل أفضل أنه حال مؤكدا أن ضرب المرأة حرام شرعا وآثم عند الله.

هل يجوز ضرب الزوجة



قالت دار الإفتاء المصرية، إن ضرب الزوجة أو إهانتها أو الاعتداء عليه سواء بالضَّرْب أو بالسب- أمر محرم شرعًا، وفاعل ذلك آثمٌ، ومخالف لتعاليم الدين الحنيف.

وأضاف «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: « هل ضرب الزوج لزوجته حلال ؟» أن الحياة الزوجية مبناها على السكن والمودة والرحمة؛ قال تعالى: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» (الروم: 21).

ورداً على مَنْ يبيحون ضرب الزوجة نبهت دار الإفتاء على أن الشرع الشريف أمر الزوجَ بإحسان عِشْرة زوجته، حتى جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معيار الخيرية في الأزواج قائمًا على حُسْن معاملتهم لزوجاتهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «خيرُكُم خيرُكُم لأهْلِهِ، وأنا خيرُكُم لأهْلِي» (رواه الترمذي).



وأكملت دار الإفتاء في تأكيدها على رفض ضرب الزوجة : أن الشرع حَثَّ على الرِّفْق في التعامل بين الزوج والزوجة، ودعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفق في الأمر كله؛ فقال: «إنَّ الرِّفقَ لا يكون في شيء إلا زانه، ولا يُنْزَعُ مِن شيء إلا شانَه» (رواه مسلم).





