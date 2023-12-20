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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعّم التمرد.. بايدن يعلق على قرار عدم أهلية ترشح ترامب للرئاسة بكولورادو

ترامب وبايدن
ترامب وبايدن

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، على قرار محكمة كولورادو القاضي بعدم أهلية سلفه السابق دونالد ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية في الولاية.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال بايدن، اليوم الأربعاء، إن ترامب "دعم بالتأكيد التمرد"، لكن الأمر متروك للمحاكم فيما إذا كان ذلك سيحرمه من الترشح للرئاسة.

وكانت حملة بايدن رفضت في السابق التعليق على حكم محكمة كولورادو الذي قال إن ترامب غير مؤهل لخوض الانتخابات التمهيدية في الولاية لعام 2024، بسبب تورطه في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

وقال بايدن للصحفيين بعد نزوله من طائرة الرئاسة في ميلووكي: "أعتقد أنه من الواضح" أن ترامب متمرد.

وأضاف: "سواء كان التعديل الرابع عشر قابلاً للتطبيق، فسوف أترك للمحكمة أن تتخذ هذا القرار".

وكانت المحكمة العليا بكولورادو أوقفت سريان حكمها حتى الرابع من يناير، "رهناً بمزيد من إجراءات الاستئناف".

ويعد هذا الحكم هو الأول الذي توافق فيه محكمة ولاية على ضرورة منع ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، من خوض الانتخابات بسبب بند دستوري أمريكي يمنع الأشخاص الذين شاركوا في "التمرد" من خوض الانتخابات في ولاية ما.

وعلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، على القرار بالقول إن تلطيخ سمعته بهدف التدخل في الانتخابات يمثل يومًا حزينًا للبلاد.

وقال ترامب عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الأربعاء "إنه يوم حزين لأمريكا عندما يقوم مدعٍ عام وضيع مثل جاك سميث، الذي تم تعيينه في منصب المدعي الخاص من قبل ليزا موناكو والبلطجية الآخرين الذين يحيطون برئيسنا غير الكفء، جو بايدن، بتلطيخ سمعتي لغرض الانتخابات. التدخل ومن الناحية المثالية، وضعني في السجن"، مشيرًا إلى أن الجميع يعاني من متلازمة اضطراب ترامب.

بايدن الرئيس الأمريكي ترامب محكمة كولورادو اقتحام مبنى الكابيتول

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