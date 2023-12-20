شديدة الانفجار.. صواريخ إسرائيلية تستهدف مواقع للجيش السوري في ريف القنيطرة

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاربعاء، أن إسرائيل استهدفت بصواريخ شديدة الانفجار مواقع لقوات الجيش السوري في محيط قريتي عرنة وحضر في ريف القنيطرة.

وحسب بيان المرصد السوري، انطلقت الصواريخ من مراصد الجولان المحتل، وذلك بعد سقوط صواريخ في المنطقة أطلقت من الجانب السوري، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان أحصى منذ مطلع عام 2023، حدوث 69 استهدافا إسرائيليا للأراضي السورية، 46 منها جوية و23 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو136 هدف ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنه ضرب موقعًا للجيش السوري في جنوب سوريا، ردًا على إطلاق صاروخ على شمال إسرائيل في وقت سابق.

وأطلقت عدة صواريخ من سوريا، اجتاز بعضها الحدود وسقط في مناطق مفتوحة في هضبة الجولان.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه قصف مصدر النيران بالمدفعية، وقصفت الدبابات موقعا للجيش السوري.