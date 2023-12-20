ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح.. حال رحيله للدوري السعودي

طرحت جماهير ليفربول تساؤلا على يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بمن يجب أن يحل محل محمد صلاح إذا كان الدولي المصري سيغادر النادي في فترة الانتقالات الشتوية أو الصيفية القادمة.

وأوضحت تقارير صحفية بريطانية أن صلاح هو أحد أعظم اللاعبين الذين ارتدوا قميص ليفربول، وكان أهم لاعب في مسيرة المدرب الألماني في ميرسيسايد، ولكن في سن 31 عامًا، ومع انتهاء عقده، أصبح المصري مرتبطًا بشكل كبير بالابتعاد عن الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت إلى أن الاهتمام الرئيسي ينبع من الدوري السعودي للمحترفين، حيث حاولت عدة فرق التعاقد مع صلاح في الصيف الماضي، ولا يبدو أن هذا الاهتمام سيختفي في أي وقت قريب.

وتفيد التقارير بأن النادي يقدر قيمة بمبلغ 150 مليون جنيه إسترليني، وكشف جيرمين بينانت لاعب ليفربول السابق أنه يجب عليهم الانتقال إلى ليروي ساني إذا كان صلاح سيغادر.

وأضاف في مقابلة عبر TeamTalk: "ليروي ساني هو اللاعب الذي أعتقد أن ليفربول يمكن أن يستهدفه إذا رحل صلاح، ولقد رأيناه في مانشستر سيتي وكم كان جيدًا هناك، لقد ذهب إلى بايرن ميونيخ ورفع مستواه إلى مستوى أعلى".

وغادر الجناح الألماني مانشستر سيتي لينضم إلى بايرن ميونيخ في عام 2020 وهو حاليًا في منتصف أحد أفضل مواسمه في الدوري الألماني.