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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دبلوماسيون بمجلس الأمن: نشعر بالإحباط إزاء تأجيل التصويت على وقف القتال بغزة

صدى البلد

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز”، نقلاً عن دبلوماسيين في مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، بأنهم يشعرون بالإحباط المتزايد إزاء طلبات الولايات المتحدة المتكررة لتأجيل التصويت على قرار وقف القتال في غزة لزيادة توصيل المساعدات.

وقال دبلوماسيون في مجلس الأمن الدولي، إنه من غير المرجح أن تسمح واشنطن في نهاية المطاف بتمرير قرار وقف إطلاق النار في غزة.

ونقلت نيويورك تايمز عن دبلوماسيين في مجلس الأمن الدولي أن "إسرائيل" تضغط على الولايات المتحدة لرفض تكليف الأمم المتحدة بعمليات تفتيش شحنات المساعدات إلى غزة.
 

وطالبت واشنطن تأجيل التصويت على مشروع القرار الخاص بوقف القتال في غزة إلى الغد.

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