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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال قرب مخيم عايدة شمال بيت لحم

صدى البلد

أفاد التليفزيون العربي ، اليوم الأربعاء، باندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال قرب مخيم عايدة شمال بيت لحم.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة 12 من طواقمه ومن النازحين في مقر جمعية الأمل بمدينة خانيونس.

أعلنت وزارة الصحة في غزة ، في وقت سابق من اليوم ، ارتفاع حصيلة الشهداء ضحايا الهجمات الوحشية الإسرائيلية في القطاع، إلى 20 ألف شهيد.

واستشهد أكثر من 40 فلسطينيا، وأصيب عشرات آخرين، مساء اليوم، في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي خان يونس ورفح بقطاع غزة.

وصرحت مصادر فلسطينية لوكالة أنباء فلسطين "وفا" بإن هناك 32 شهيدا وصلوا إلى مستشفى ناصر خلال الساعات الماضية، وإن 4 شهداء بينهم أطفال ارتقوا في غارة إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.  

وأضافت المصادر أن 10 شهداء على الأقل ارتقوا إثر قصف طيران الاحتلال مسجد علي بن أبي طالب في محيط المستشفى الكويتي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما أصيب عدد من الصحفيين إثر غارات الاحتلال على محيط المستشفى الكويتي.

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