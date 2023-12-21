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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث| سقوط إمبراطورة كباريهات الهرم يفجر فضائح.. ومروة دفعت حياتها خوفا من الطلاق

صدى البلد

نشر قسم الحوادث عددا من الاخبار والتقارير الهامة خلال الساعات الماضية كان ابرزها كواليس سقوط امبراطورة كباريهات الهرم وحكاية مروة التي فقدت حياتها بيد زوجها في الطالبية. 

 

جريمة في الحي الهادئ.. لغز العثور على جـ ثة فتاة مكبلة بالحبال في أكتوبر

 

حي هادئ راقٍ دوّت فيه صافرات سيارات الشرطة بعد ورود بلاغ غريب على طبيعة تلك المنطقة بالعثور على جـ ثة فتاة في الشارع والأغرب حالتها حيث أنها مكبلة بالحبال وجسدها مليء بآثار تعذيب. 

 

الكنز الملعون.. لغز الحفرة المرعبة في ناهيا

 

سيارات شرطة وحراسة أمنية مشددة انتشرت حول منزل في منطقة ناهيا بمدينة كرداسة شمال الجيزة، بعدما اكتشف الأهالي قيام عجوز وابنه بالحفر للتنقيب عن الآثار أسفل منزلهما ما أدى لتضرر عقارهما المجاور لمكان الحفر وحدوث هبوط أرضي به. 

 

خافت من نظرة المجتمع للمطلقة .. مروة دفعت حياتها ثمنا لزوج متسلط

 

"كنت شاكك في سلوكها وشوفت محادثات ليها مع راجل تاني" كلمات حاول المتهم بانهاء حياة زوجته بمنطقة الطالبية تبرير جريمته بينما نفى والديها كافة اعترافاته مؤكدين انها ما هي الا ادعاءات وافتراءات يحاول بها المتهم الافلات من حبل المشنقة عندما يظهر ان ما ارتكبه مجرد"جريمة شرف" والحقيقة انه هو المجرد من الشرف - بحسب اقوالهما-. 

ملكة الحرام.. كواليس سقوط صاحبة كباريه شهير في الجيزة
 

أسابيع من البحث والتتبع من مباحث آداب الجيزة لإمبراطورة الدعارة وكباريهات شارع الهرم  المدعوة "نهى الدكر" الصادر لها قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة انتهت بإلقاء القبض عليها داخل فيلا بمنطقة هرم سيتي

إمبراطورة الدعارة كباريهات شارع الهرم نهى الدكر النيابة العامة كرداسة

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