الكنز الملعون.. لغز الحفرة المرعبة في ناهيا

سيارات شرطة وحراسة أمنية مشددة انتشرت حول منزل في منطقة ناهيا بمدينة كرداسة شمال الجيزة، بعدما اكتشف الأهالي قيام عجوز وابنه بالحفر للتنقيب عن الآثار أسفل منزلهما ما أدى لتضرر عقارهما المجاور لمكان الحفر وحدوث هبوط أرضي به.

حفرة يتخطى عمقها 20 مترًا، أثارت الرعب في نفوس أهالي المنطقة، بعد أن أنقذت العناية الإلهية حياة رجل وسيدتين سقطت بهم أرضية منزلهما المجاور لمكان الحفر، ليكتشفوا فيما بعد أن الانهيار بسبب ذلك الهبوط الأرضي.

على مدار أشهر، قام خلالها العجوز بالاستعانة بابنه والقيام بأعمال الحفر ليلا بعد خلود أهالي المنطقة الريفية للنوم حتى لا يكتشف أحدهم مخططهما، إلا أن العمق الكبير الذي حفراه تسبب في تضرر المنزل المجاور لهما حيث تصادف خروج سيدة من منزلها لتنزلق قدماها في حفرة كبيرة بعد سقوط البلاط لتنهار الارضية بالكامل بعدها وتسقط السيدة بداخلها وتليها خالتها وزوج شقيقتها.

وتجمع أهالي المنطقة لإنقاذهم من داخل الحفرة قبل غرقهم في المياه الجوفية ونجحوا بعد الاستعانة بحبال سميكة وطويلة في إخراج ثلاثتهم وتولى آخرون إبلاغ رجال الشرطة عن جارهم المنقب عن الآثار والذي كاد ان يتسبب في مقتل 3 اشخاص علاوة على المنزل الذي اصبح مهددا بالانهيار في أي وقت ويشكل خطرا كبيرا على قاطنيه.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على شخص ونجله لتنقيبهما عن الآثار داخل منزلهما بمنطقة كرداسة.

تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وجود أعمال حفر وتنقيب عن الآثار داخل منزل بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وتبين وجود حفرة بأرضية الشقة بالطابق الأرضى، وحدوث هبوط أرضي، وضُبط القائمون بأعمال الحفر والتنقيب مالك المنزل، نجله، وكذا أدوات الحفر والتنقيب.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار بالمنزل سكنهما بمفردهما مستخدمين الأدوات المضبوطة بحوزتهما، بهدف الثراء السريع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.