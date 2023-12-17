رفضت تتزوجه.. تفاصيل تهديد عامل لصاحبة محتوى على الفيس بوك

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من (مقدمة محتوى على مواقع التواصل الإجتماعى)، بتضررها من مستخدم أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لقيامه بإرسال رسائل تهديد بالإيذاء على الصفحات الخاصة بها وبوالدها بوسائل التواصل الإجتماعى، وذلك فى حال رفضها الزواج منه.

وتمكنت الأجهزة المختصى بالفحص من تحديد صاحب الحساب المشار إليه (عامل – مقيم بدائرة القسم) وتم ضبطه وبحوزته (هاتف محمول).. وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة لرغبته فى التعرف على الشاكية عقب متابعته لصفحتها على مواقع التواصل الإجتماعى، ونفى وجود علاقة سابقة بينهما.

كما تبين تواصله مع آخريات بذات المضمون.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.