عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رفضت تتزوجه.. تفاصيل تهديد عامل لصاحبة محتوى على الفيس بوك

فتاة
فتاة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من (مقدمة محتوى على مواقع التواصل الإجتماعى)، بتضررها من مستخدم أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لقيامه بإرسال رسائل تهديد بالإيذاء على الصفحات الخاصة بها وبوالدها بوسائل التواصل الإجتماعى، وذلك فى حال رفضها الزواج منه.

وتمكنت الأجهزة المختصى بالفحص من تحديد صاحب الحساب المشار إليه (عامل – مقيم بدائرة القسم) وتم ضبطه وبحوزته (هاتف محمول).. وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة لرغبته فى التعرف على الشاكية عقب متابعته لصفحتها على مواقع التواصل الإجتماعى، ونفى وجود علاقة سابقة بينهما.

كما تبين تواصله مع آخريات بذات المضمون.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة وزارة الداخلية التواصل الاجتماعي الفيس بوك رفضها الزواج رسائل تهديد قسم شرطة الأهرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة جديدة في المعاشات |اعرف هتزيد كام وموعد صرفها

إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية

بشرى للجمهور| 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

تراجع أسعار الذهب أخيرًا بعد قفزات متتالية|وعيار 21 الآن مفاجأة غير متوقعة

إجراء جديد من حسام حبيب ضد شيرين عبد الوهاب بعد الانفصال.. تفاصيل

بشائر العام الجديد| زيادة الحد الأدنى للأجور ومفاجأة في انتظار المعاشات.. تفاصيل

إجراء عاجل من الأهلي ضد موديست .. اعرف السبب

الفيفا يفاجئ محمد الشناوي بهدية عقب تألقه أمام الاتحاد

ترشيحاتنا

إصابة جندي إسرائيلي في حادثة طعن بـ رام الله

بعد اشتباك عنيف.. الجيش الإسرائيلي يزعم السيطرة على أجزاء من مدينة خانيونس

4540 معتقلا فلسطينيا في سجون الاحتلال منذ اندلاع طوفان الأقصي

أكبر قيمة للسهم منذ 20 عامًا وإيرادات بقيمة 888 مليون جنيه.. طفرة مالية بمدينة الإنتاج الإعلامي

الجيش الأمريكي يستعد للإعلان عن إطلاق عملية عسكرية ضد الحوثيين

حرارة مدينة مصرية تقترب من الصفر الآن| احذر طقس الساعات القادمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول السبانخ مرة في الأسبوع؟

سرقة مليوني يورو من الركاب.. لن تصدق ما حدث من موظفي مطار بإسبانيا

اجتماع عاجل للخطيب بجدة.. من هم الراحلون عن الأهلي بعد مونديال الأندية؟

ماذا فعل فينا هؤلاء؟..مقطع فيديو لطفل فلسطيني يفطر القلوب أثناء محاولة إنقاذ أخته

فيديو

عائد فوري 147 ألف جنيه.. أفضل شهادات الإدخار في البنوك .. فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد | شبورة وأمطار وظواهر جوية غريبة

كهربا يغيب وموديست يشارك رغم الطرد.. ماذا سيحدث في مباراة الأهلي وفلومينينسي؟ «فيديوجراف»

يسرا: اشتغلت مع يوسف شاهين ومكنتش فاهمة حاجة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ