عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بقاله 70 سنة.. حكاية عم فولي أشهر بائع ألواح ثلج في الخليفة

صدى البلد

يتجول عم فولي الذي يبلغ من العمر 87 عاما شوارع الخليفة والمغربلين بمنطقة مصر القديمة، من خلال عربة الكارو التي يشتهر بها ويحمل عليها ألواح الثلج لبيعها على المحلات والمقاهي هناك، ورغم سنه الكبير لكنه مازال حريصا على الكفاح والعمل.  


و كشف  عم فولي" لصدي البلد "إنه بدأ العمل في تلك المهنة منذ حوالي أكثر من 70 عاما حيث التحق للعمل بها وهو طفل، مشيرا إلى أنه يبدأ عمله في الصباح الباكر من خلال شراء ألواح الثلج وحملها على عربة الكارو ليجوب بها شوارع منطقة مصر القديمة لبيعها لمحال العصير وغيرها.

 

واكد إلى أن هذا  المهنة بها الكثير من الصعوبات والمتاعب التي تحملها طوال  أكثر من 70 سنة ، مشيراً إلى أنه تعرض للكثير من الإصابات المتكررة بسبب عض الحمار له والذي يجر عربة الكارو التي يحمل عليها الواح الثلج و أيضاً الشتاء و الجو البارد أثناء حمل الثلاج حيث يشعر ببروده الجو


واختتم  عم فولي، عن أمنيته بالسفر إلى الأراضي المقدسة من أجل أداء العمرة لتكون بمثابة تكريم له عن سنوات الشقاء الطوال والتعب الذي واجهه في حياته، مؤكداً انه سوف يسافر قريباً 
و انة يتمني  تروسيكل أو عربية له يكون بديلا عن عربة الكارو التي ينقل عليها ألواح الثلج ليكون أكثر أمانا خلال عمله عقِب الإصابات التي تعرض لها كما انة يريد كشك.

قصة كفاح ثلج حكاية عم فولي رحلة كفاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التجار أبرياء.. الفلاحين تكشف الأسباب الخفية وراء أزمة البصل

احذر من سخونة الـ 3 أيام| متحور كورونا الجديد يثير قلق الجميع.. وهذه أبرز الأعراض

لمع هذا الموسم فقط|الأستقرار على بديل موهوب الأهلي.. والزمالك يسعى لخطف اللاعب

ملكة الحرام.. كواليس سقوط صاحبة كباريه شهير في الجيزة

رد عاجل لحركة حماس على تهديد إسرائيل باغتيال هنية ومشعل

سقوط جديد لسعر كيلو البصل بالأسواق .. وهؤلاء أبرياء من الأزمة الحالية

أفعال منافية وصور مخلة.. ليلة القبض على الدكر وراقصة في كباريه بالهرم

متحور كورونا الجديد .. الصحة العالمية توضح كيفية تجنب الإصابة ومدى خطورته

ترشيحاتنا

وليد عبد اللطيف: الزمالك لا يمتلك قائمة لاعبين قوية

بسبب فتوح ومحمد صبحي.. رسالة شديدة اللهجة من إعلامي شهير لـ فيتوريا

وزير التموين: 91 مليار جنيه تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم سنويا| فيديو

الأمم المتحدة: استمرار صراع غزة وصمة عار لا تمحى

مين بليغ ده؟.. قصة أغنية لحنها الموسيقار بدموعه بعد انفصاله عن وردة

لوبيتيجي على رادار مانشستر يونايتد خلفاً لـ تين هاج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو يثير الجدل لجريمة قـ تل داخل أحد المحال التجارية .. شاهد

هل تناول الشاي يقلل من الإصابة بالكوليسترول ؟

أفعال منافية وصور مخلة.. ليلة القبض على الدكر وراقصة في كباريه بالهرم

وصفة اقتصادية.. طريقة تحضير كفتة الفراخ

فيديو

حصاد 2023 .. عام انتخابات الرئاسة الحاسمة في ثلاث قارات |فيديوجراف

قصة الحب السبب.. وائل جسار يعلن تفاصيل اعتناق زوجته الإسلام|فيديوجراف

أعلى فائدة على شهادات الاستثمار | تعرف عليها

مفيش ست عاقلة هتنزل عريانة.. تصريح صادم من هيدي كرم لمنتقديها| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ