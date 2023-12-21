بقاله 70 سنة.. حكاية عم فولي أشهر بائع ألواح ثلج في الخليفة

يتجول عم فولي الذي يبلغ من العمر 87 عاما شوارع الخليفة والمغربلين بمنطقة مصر القديمة، من خلال عربة الكارو التي يشتهر بها ويحمل عليها ألواح الثلج لبيعها على المحلات والمقاهي هناك، ورغم سنه الكبير لكنه مازال حريصا على الكفاح والعمل.



و كشف عم فولي" لصدي البلد "إنه بدأ العمل في تلك المهنة منذ حوالي أكثر من 70 عاما حيث التحق للعمل بها وهو طفل، مشيرا إلى أنه يبدأ عمله في الصباح الباكر من خلال شراء ألواح الثلج وحملها على عربة الكارو ليجوب بها شوارع منطقة مصر القديمة لبيعها لمحال العصير وغيرها.

واكد إلى أن هذا المهنة بها الكثير من الصعوبات والمتاعب التي تحملها طوال أكثر من 70 سنة ، مشيراً إلى أنه تعرض للكثير من الإصابات المتكررة بسبب عض الحمار له والذي يجر عربة الكارو التي يحمل عليها الواح الثلج و أيضاً الشتاء و الجو البارد أثناء حمل الثلاج حيث يشعر ببروده الجو



واختتم عم فولي، عن أمنيته بالسفر إلى الأراضي المقدسة من أجل أداء العمرة لتكون بمثابة تكريم له عن سنوات الشقاء الطوال والتعب الذي واجهه في حياته، مؤكداً انه سوف يسافر قريباً

و انة يتمني تروسيكل أو عربية له يكون بديلا عن عربة الكارو التي ينقل عليها ألواح الثلج ليكون أكثر أمانا خلال عمله عقِب الإصابات التي تعرض لها كما انة يريد كشك.