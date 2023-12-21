بلينكن يؤكد أهمية تقليل الخسائر بصفوف المدنيين في غزة

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، لنظرائه في بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أهمية الاستجابة العاجلة للاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

وقال بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن بلينكن أكد في حديث مع نظرائه البريطاني ديفيد كاميرون، والفرنسية كاثرين كولونا، والألمانية أنالينا بيربوك، على التزام الولايات المتحدة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وذكر البيان أن الوزير الأمريكي شدد أيضاً على "ضرورة الحيلولة دون اتساع الصراع" في قطاع غزة. وأدان هجمات جماعة "الحوثيين" في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر، داعياً شركاء الولايات المتحدة إلى التعاون من أجل تعزيز الأمن البحري.