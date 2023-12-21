رسالة عاجلة من روسيا والدول العربية إلى إسرائيل بشأن حظر الأسلحة النووية

أصدر منتدى التعاون الروسي العربي في دورته السادسة المنعقدة في المغرب، بيانا مشتركا دعا فيه إسرائيل إلى الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وقال البيان المشترك لوزراء خارجية روسيا والدول العربية: "يدعو الوزراء إسرائيل والدول الأخرى غير المنضمة إلى الانضمام بسرعة إلى المعاهدة كدول غير نووية، بالإضافة إلى التأكيد على دعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الهدف النهائي المتمثل في عالم خال من جميع الأسلحة النووية والدمار الشامل".

ووفقا للبيان المشترك، أعرب وزراء الخارجية المشاركون في الاجتماع عن دعمهم "لجميع الجهود الرامية إلى نزع السلاح النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية دون المساس بالحق غير القابل للتصرف للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في استغلال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية".

وحضر الدورة السادسة للمنتدى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ووزراء الخارجية كم كلا من البحرين ومصر واليمن ولبنان وموريتانيا والمغرب وفلسطين والسودان.