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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يطلب من سكان المستوطنات بالقرب من قطاع غزة العودة لمنازلهم

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

سمح جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، لسكان المستوطنات الواقعة على بعد 4 كم من الحدود مع قطاع غزة بالعودة إلى منازلهم.

وعلى جانب آخر، قال قائد القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يارون فينكلمان، إن الجيش الإسرائيلي في مرحلة مهمة من الهجوم في مناطق جديدة.

وقال فينكلمان ، خلال جولة عملياتية مع قائد الفرقة 98 دان جولدفوس في خانيونس: “نحن في مرحلة مهمة أخرى من الهجوم في مناطق جديدة، حيث نعمل حاليا بقوة كبيرة”.

وأضاف: “هذا الهجوم مستمر، وسيستمر في التقدم إلى الأمام”.

كما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تمكن من السيطرة على منطقة في وسط مدينة غزة بما في ذلك ساحة فلسطين، حيث تعمل وتعيش حكومة حماس والقادة العسكريون، قائلاً إنها تعتبر "مركز قوة" للحركة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “كان هذا المجمع، فوق وتحت الأرض، مركز قوة للأجنحة العسكرية والسياسية لحماس”، مضيفًا أن البنية التحتية العسكرية لحماس “كانت تقع في المنطقة المجاورة مباشرة للمتاجر التجارية والمباني الحكومية والمساكن المدنية ومدرسة مخصصة للأطفال الصم”.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن ساحة فلسطين هي مركز شبكة الأنفاق الاستراتيجية لـ حماس، وتتصل بالبنية التحتية تحت الأرض في منطقة مستشفيي الرنتيسي والشفاء القريبين وقد تم العثور على مكاتب متصلة بالمجمع وغرف اجتماعات ومساكن تحت الأرض وورشة عمل لبناء الأنفاق في مكان قريب.

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