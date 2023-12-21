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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الفيوم: توقيع عقد مشروع توسعات وتحديث محطة معالجة صرف صحي قحافة

صدى البلد

وقع المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بمكتبه بمقر الشركة بمحطة مياه قحافة، عقد مشروع توسعات وتحديث محطة معالجة الصرف الصحي بقحافة، بطاقة إنتاجية 20 ألف م3 يومي. 

وذلك ضمن برنامج مشروع توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والبنك الأوروبي للاستثمار ومرفق الاستثمار في الجوار التابع للاتحاد الأوروبي (NIF).

جاء ذلك بحضور المهندس ياسر عقبة، مدير فرع شركة “ڨاباج مصر”، والمهندس أمين عبد القوي، مدير مشاريع الشركة، والمهندس هشام دياب، مدير متابعة المشروعات والعقود، والمهندس ماهر يوسف، مدير قطاع البنية التحتية، والمهندس أشرف سمير، رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة، والمهندس عمر ناصر، نائب رئيس الوحدة، والمهندسة منى محمود، رئيس لجنة البت بالشركة.

في السياق نفسه، أفاد المهندس محمد عبد الجليل النجار بأن الشركة تسعى بشكل دائم للتوسع في توصيل خدمات الصرف الصحي بجميع القرى والمناطق المحرومة من الخدمة وتطويرها، والعمل على عدة محاور من أجل مد خدمات الصرف الصحي بجميع مراكز المحافظة.

جدير بالذكر أن برنامج مشروع توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم يهدف إلى القضاء على أثر التلوث البيئي ببحيرة قارون ومد خدمات الصرف الصحي لـ57 قرية بالمحافظة، والحفاظ على مواردنا المائية والبيئة من التلوث وتحسين نوعية الحياة الصحية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

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