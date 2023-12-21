طلب مستحيل.. شوبير يكشف تفاصيل جلسة روي فيتوريا مع وزير الرياضة

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، تفاصيل جلسة روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، مع وزير الشباب والرياضة استعداداً لبطولة أمم افريقيا.

وقال خلال برنامجه الإذاعي: “فيتوريا طلب طيارة خاصة يوم ٩ يناير، ومباراة ودية مع تنزانيا، وطلب اخر مستحيل بسبب لقاءات الدوري وهو التجمع ٢ يناير بدلا ٣ يناير”.

واستقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أمس الأربعاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، للاطمئنان علي استعدادات المنتخب خلال الفترة القادمة من معسكر تدريبي وملاعب وجاهزية اللاعبين، لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار 2024.