يستاهل كل جنيه.. أفضل موبايل سامسونج في 2023

أعلنت شركة سامسونج ، أحدث هواتفها الرائدة في عام 2023، وهي سلسلة جالكسي S23، وتضم السلسلة ثلاثة هواتف “جالكسي S23، وجالكسي S23+، وجالكسي S23 ألترا”.

ويعتبر سامسونج جالكسي S23 ألترا هو الهاتف الأكثر تقدمًا في السلسلة، ويقدم مجموعة من المواصفات والميزات التي تجعله أفضل موبايل سامسونج في 2023.

ومن أهم مميزات سامسونج جالكسي S23 ألترا:

• شاشة سامسونج جالكسي S23 ألترا AMOLED قياس 6.8 بوصة بدقة 1440 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز.

• معالج كوالكوم سناب دراجون 8+ Gen 1.

• ذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 12 أو 16 جيجابايت.

• ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 أو 1 تيرابايت.

• كاميرا خلفية رباعية العدسات بدقة 200 ميجا بكسل، و10ميجا بكسل، و10 ميجا بكسل، و12 ميجا بكسل.

• كاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بكسل.

• بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة.

أفضل موبايل سامسونج في 2023 يستاهل كل جنيه

وفيما يلي تحليل مفصل لهذه المواصفات والميزات:

الشاشة:

تقدم شاشة جالكسي S23 ألترا تجربة مشاهدة رائعة بفضل دقتها العالية ومعدل التحديث المرتفع. كما أنها تدعم تقنية HDR10+، مما يوفر جودة صورة ممتازة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

المعالج:

يوفر معالج كوالكوم سناب دراجون 8+ Gen 1 أداءً قويًا للغاية، مما يجعل جالكسي S23 ألترا قادرًا على التعامل مع أي مهمة تواجهها، سواء كانت الألعاب الثقيلة أو التطبيقات المتطورة.

الذاكرة:

توفر ذاكرة الوصول العشوائي (رام) بسعة 12 أو 16 جيجابايت سرعة استجابة ممتازة، مما يجعل التنقل بين التطبيقات وفتحها سريعًا وسهلاً. كما توفر ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 أو 512 أو 1 تيرابايت مساحة تخزينية كافية لتخزين جميع ملفاتك وتطبيقاتك.

الكاميرا:

توفر الكاميرا الخلفية الرباعية العدسات في جالكسي S23 ألترا أداءً ممتازًا في جميع ظروف الإضاءة. كما تتميز الكاميرا بميزة التثبيت البصري (OIS) التي تساعد على تقليل اهتزاز الصور ومقاطع الفيديو.

أفضل موبايل سامسونج في 2023 يستاهل كل جنيه

الكاميرا الأمامية:

توفر الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجا بكسل صورًا سيلفي رائعة. كما تتميز الكاميرا بميزة التثبيت البصري (OIS) التي تساعد على تقليل اهتزاز الصور.

البطارية:

توفر بطارية جالكسي S23 ألترا بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة عمرًا طويلاً للبطارية. كما تدعم البطارية الشحن السريع بقوة 45 وات.

السعر:

يبدأ سعر جالكسي S23 ألترا من 46 ألف جنيه مصري.

يعد جالكسي S23 ألترا أفضل موبايل سامسونج في 2023. فهو يجمع بين مجموعة من المواصفات والميزات الرائعة التي تجعله خيارًا مثاليًا لأي شخص يبحث عن هاتف ذكي رائد.

ومع ذلك، فإن السعر المرتفع قد يكون عائقًا لبعض المستخدمين.