أطلقت سامسونج هاتف Galaxy A14 5G في الهند في بداية العام 2023، وبعد ما يقرب من عام على إطلاقه، خفضت الشركة الآن سعر هذا الهاتف الذكي.

يبلغ سعر الجهاز الآن أقل بـ 2000 روبية هندية (بنسبة خصم 750 جنيها مصريا تقريبا) عما كان عليه عند إطلاقه.

يأتي Galaxy A14 5G بثلاثة تكوينات للذاكرة في الهند، تم إطلاق الإصدار الأساسي 4GB + 64GB والإصدار الأوسط 6GB + 128GB والإصدار الأعلى 8GB + 128GB بسعر 16,499 روبية هندية (أي ما يعادل من 6100 جنيه مصري ) و 18,999 روبية هندية (7000 جنيه مصري ) و 20,999 روبية هندية (7800 جنيه مصري ) على التوالي.

أعلنت سامسونج الآن عن تخفيض سعر 2000 روبية على جميع الطرز المذكورة أعلاه. وبالتالي، يحمل الهاتف الآن بطاقات الأسعار التالية في البلاد.

خصم كبير على أقوى موبايل سامسونج في 2023..السعر 5300 جنيه فقط

سعر سامسونج Galaxy A14 5G

• 4GB + 64GB - 14,499 روبية هندية (أي ما يعادل 5300 جنيه مصري)

• 6GB + 128GB - 16,999 روبية هندية (أي ما يعادل 6300 جنيه مصري)

• 8GB + 128GB - 18,999 روبية هندية (أي ما يعادل 7000 جنيه مصري).



خصم كبير على أقوى موبايل سامسونج في 2023..السعر 5300 جنيه فقط

و يتوفر المنتج إما باللون الأحمر الداكن أو الأسود أو الأخضر الفاتح.

بقدر ما يتعلق بالمواصفات، يتميز الهاتف سامسونج Galaxy A14 5G الذكي بشاشة مقاس 6.6 بوصة بدقة FHD+ (2408 × 1080 بكسل)، ومعدل تحديث 90 هرتز، ونوتش على شكل دمعة، وهو مدعوم من معالج Exynos 1330 SoC ويعمل حاليًا بنظام Android 14 مع واجهة One UI 6.0.

لدي سامسونج Galaxy A14 5G نظام كاميرا ثلاثية على الظهر تشتمل على مستشعر رئيسي 50 ميجابكسل ومستشعر ماكرو 2 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل. في المقدمة، يتميز بكاميرا 13 ميجابكسل.

يأتي الهاتف سامسونج Galaxy A14 5G مع بطاقة SIM مزدوجة، و 5G، و WiFi ثنائي النطاق، و Bluetooth 5.2، و USB Type-C، ومقبس سماعة رأس 3.5 مم، وفتحة بطاقة microSD، ومستشعر بصمة مثبت على الجانب. وهو مدعوم ببطارية 5000mAh مع دعم الشحن السريع 15W.