تستعد شركة شاومي Xiaomi لإطلاق سلسلة Redmi Note 13 في الأسواق العالمية. ومن المقرر أن يتم إطلاق هذه الأجهزة أولاً في الهند في الأسبوع الأول من عام 2024 وبالتحديد، سيتم الكشف عنها في الرابع من يناير.

بما أن هذه الهواتف رسمية بالفعل ومتوفرة للبيع في الصين منذ شهور، فإننا نعرف كل شيء عنها، الشيء الوحيد غير المعروف هو أسعارها.

بفضل قوائم البائعين بالتجزئة، نعرف الآن كم ستكلف الطراز الأفضل في أوروبا.

Redmi Note 13 Pro Plus هو الجهاز الأكثر تميزًا في السلسلة. وقد تم إدراج هذا الهاتف سابقًا على موقع أمازون على عدد من مواقعه الأوروبية.

سيكلف الإصدار الأساسي 8GB + 256GB من الهاتف الذكي 449 يورو في إسبانيا وإيطاليا. بينما سيتم بيعه بالتجزئة مقابل 499 يورو في فرنسا وهولندا.

بسعر رخيص..موبايل Note 13 الرائع بكاميرا 200 ميجابكسل

سيتوفر المنتج بثلاثة ألوان، وهي Midnight Black و Moonlight White و Aurora Purple، وسيكون للإصدار الأخير ظهر جلدي على عكس اللوحة الزجاجية على الإصدارين السابقين.

بالحديث عن المواصفات، تم تصميم الهاتف Redmi Note 13 Pro Plus حول شاشة OLED منحنية بقياس 6.67 بوصة 1.5K (2712 × 1220 بكسل)، توفر لوحة الفتحة المستديرة 10 بت معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز وهي محمية بزجاج Corning Gorilla Glass Victus.

يحتوي الهاتف Redmi Note 13 Pro Plus على معالج ميدياتيك Dimensity 7200 Ultra مقترنة بذاكرة LPDDR5 RAM ووحدة تخزين UFS 3.1. تعمل بنظام MIUI 14 المستند إلى Android 13 وتدعمها بطارية 5000mAh مع دعم لشحن سلكي 120W.

يأتي Redmi Note 13 Pro Plus مع كاميرا خلفية 200 ميجابكسل مدعومة بوحدة فائقة الاتساع 8 ميجابكسل ومقراب 2 ميجابكسل. في المقدمة، تستخدم Snapper 16MP لالتقاط صور سيلفي ومكالمات الفيديو.

تشمل الميزات الأخرى تصنيف IP68 (مقاومة الغبار والماء)، ومستشعر بصمة الإصبع في الشاشة، ومكبرات صوت ستيريو مزدوجة.