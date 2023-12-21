بـ 27 قذيفة.. الجيش الأوكراني يشن هجوما خطيرا على مدينة بيلجورود الروسية

أعلن حاكم مدينة بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الخميس، أن الجيش الأوكراني أطلق 27 قذيفة على منطقة بيلجورود الحدودية الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال جلادكوف في بيان له: "أطلقت 6 قذائف مدفعية على قرية جورافليوفكا في منطقة بيلجورودسكي، و3 قذائف أخرى على قرية شيتينوفكا، ولم تقع إصابات أو أضرار".

وأضاف أنه تم إسقاط طائرة بدون طيار بها عبوة ناسفة على نقطة تفتيش نخوتييفكا الحدودية بدون أي خسائر.

وتابع: "كما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرة أوكرانية بدون طيار فوق قرية بلجني، ولم يصب أحد ولكن شظية الطائرة بدون طيار دمرت سيارة في مستوطنة كومسومولسكي".

وأشار إلى أنه تم إطلاق 6 قذائف هاون على مشارف قرية زاريتشي فتوروي في منطقة جرايفورونسكي الحضرية في 20 ديسمبر، كما أُطلقت قذيفتا هاون على المنطقة الواقعة بين قريتي بوروز وروزديستفينكا.

وقال حاكم مدينة بيلجورود، إن الجيش الأوكراني استخدم طائرة انتحارية بدون طيار لمهاجمة قرية ستاروليسي في منطقة كراسنوياروزسكي.

كما أطلق الجيش الأوكراني 3 قذائف هاون على قرية سيريدا في منطقة شيبيكينسكي الحضرية، و7 قذائف أخرى على قرية بيليانكا، مشيرا إلى أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار في أي من القريتين".