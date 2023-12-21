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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يعلق على ضم فيتوريا لـ3 لاعبين بقائمة المنتخب في أمم أفريقيا

صدى البلد

علق الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، على اختيارات المدير الفني للمنتخب روي فيتوريا، قائمة أمم أفريقيا.

وقال خلال برنامجه الإذاعي: “محمد صبحي وأحمد فتوح لم يشاركوا بمباريات أو تمارين من أكثر من ٧٠ يوما، وكذلك الونش لعدم جاهزيته”. 

وضمت قائمة منتخب مصر المبدئية 55 لاعبا وهم:
حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل - محمود جاد - محمد بسام - محمد عواد.

الدفاع: علي جبر - محمد هاني - عمر كمال - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد أبو الفتوح - أكرم توفيق - أسامة جلال - أحمد سامي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود مرعي - محمد شكري - أحمد رمضان - كريم حافظ - حسين السيد - حسام عبد المجيد.

 

الوسط: حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد النني - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - محمود حمادة - حسين الشحات - عمر مرموش - أحمد زيزو - مروان عطية - مهند لاشين - سام مرسي - نبيل عماد - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - محمد إبراهيم - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - عبد الله السعيد - محمد عبد السميع.

 

الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - أحمد حسن كوكا - محمود كهربا - مصطفى محمد - أحمد ريان - محمد شريف - أسامة فيصل - أحمد أمين قفة.

 

احمد شوبير أحمد فتوح الإعلامي الرياضي أحمد شوبير محمود حمدي الونش منتخب مصر

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