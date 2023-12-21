برلمانى يطالب بسرعة تنفيذ مشروع حماية شواطئ الإسكندرية وتوسعة الكورنيش

أشاد النائب السكندرى بمجلس النواب مجدى الوليلى الأمين العام لحزب الشعب الجمهورى بالإسكندرية بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التى أكد فيها أن هناك اهتماما بأعمال حماية شواطئ الإسكندرية وتوسعة الكورنيش، وهناك إجراءات عاجلة لحماية الكورنيش وأن استعادة شواطئ المدينة تحظى بأولوية قصوى.



وطالب "الوليلى" فى بيان له أصدره اليوم من مختلف الجهات الحكومية سرعة تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء الخاصة بإستكمال تنفيذ مشروع حماية شواطئ الإسكندرية، لما له من أهمية قصوى في تقليل الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية، مع ضمان استدامة الأعمال التي يتم تنفيذها مثمناً تكليف الدكتور مصطفى مدبولي لشركة المقاولون العرب بسرعة الانتهاء من الأعمال المكلفة بها

وأكد النائب مجدى الوليلى الاهمية الكبيرة للقضايا التى تناولها الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع الذى عقده مع عدد من المسئولين خاصة فيما يتعلق بتأثير التغيرات المناخية على السواحل المصرية بشكل عام ومنها شواطئ الإسكندرية، واستعراض أنواع الحماية البحرية المتمثلة في حواجز الأمواج والتي تكون موازية لخط الشاطئ وداخل البحر وهي إما ظاهرة أو غاطسة، وكذلك الألسنة البحرية وهي امتداد من الأحجار والكتل الخرسانية داخل البحر وتستخدم للتقليل من نحر الشاطئ وتخليق مساحة شاطئية جديدة بالإضافة إلى الحائط البحري، فضلا عن "التكسيات" وتوضيح الحلول الأنسب لحماية الشواطئ وعرض أسلوب استخدام الذكاء الاصطناعي في حل مشكلة ارتفاع منسوب البحر..



وطالب " الوليلى" من الحكومة اعطاء أكبر اهتمام بازالة جميع المخالفات على امتداد كورنيش الاسكندرية ومراجعة جميع التراخيص الخاصة بالمنشآت المتواجدة بكورنيش الإسكندرية مشيراً إلى ضرورة أن تتم أعمال تطوير كورنيش الاسكندرية وحماية الشواطئ خلال موسم الشتاء الحالى حتى يستمع زوار الإسكندرية بهذه الأعمال خلال موسم الصيف القادم.



وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا بشأن متابعة الموقف التنفيذي لمشروع حماية شواطئ مدينة الإسكندرية وتوسعة الكورنيش، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام السويفي، مساعد مستشار السيد رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء نبيل ناجي، بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، واللواء مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، والدكتور وليد عبد العظيم، وكيل كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، والمهندس أحمد رشاد عباس، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.