سامح شكري: المجتمع الدولي ومجلس الأمن يتحملان مسئولية الأوضاع في غزة

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن قرار زيادة حجم المساعدات لـ غزة قرار إنساني، مؤكدا أن القرار العربي الإسلامي كان من أجل وقف إطلاق النار، لكي يكون هناك زيادة في حجم المساعدات.



وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره، وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أن الضحايا في غزة، وصل عددهم لـ أكثر من 20 ألفا ومنهم 8 آلاف أطفال.



ولفت إلي أن ما يحدث أمر غير مقبول، وخارج القواعد التي يحكمها القانون الدولي، وأن هناك أكثر من 70% من المساكن في غزة قد دمرت.



وأشار إلي أن هناك استهدافا لـ المنشآت الصحية، وهناك انتشار للأوبئة، منوها بأن المجتمع الدولي ومجلس الأمن يتحملان المسؤولية.

