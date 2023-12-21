اعتماد اللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية وانتهاء المرحلة الانتقالية

عقد مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية اجتماعه برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس المجلس ، وبحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، والدكتور ماهر مصباح أمين عام مجلس الجامعات الأهلية والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور جمال سوسة القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية ، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية والقائم بأعمال رئيس هيئة دعم وتطوير الجامعات.

كما حضر الاجتماع المهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق ، والدكتور محمد القوصى رئيس وكالة الفضاء المصرية السابق ، والدكتور محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ ، والمهندس محمد الشريف رئيس مجلس أمناء مدينة العبور ، ومحمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور، وعبر تقنية الـ Teams الدكتور محمود محيي الدين أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ، والدكتور سيلمان مصطفى القائم بعمل نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للشئون الأكاديمية ، وسامية عبدالحميد القائم بعمل أمين عام الجامعة .

وفى كلمته أكد الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، على دور الجامعات الأهلية في إتاحة فرص تعليمية متميزة للطلاب من خلال تقديم مجموعة برامج مُتخصصة تخدم مُتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل في مختلف القطاعات.

ووجه “ السعيد ” الشكر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الجامعات الأهلية لتقديمها كافة أوجه الدعم من أجل إنشاء جامعة بنها الأهلية، كما وجه الشكر لجامعة بنها الحكومية المنبثقة منها الجامعة الأهلية لدعمها لأداء رسالتها منذ نشأتها وحتى تشغيلها.

وأضاف “ السعيد ” أن جامعة بنها الاهلية شهدت حراكاً كبيراً على كافة القطاعات مؤكدا أن الجامعة كانت حريصة على الإنتهاء من كافة نظم العمل واستكمال المقومات الأساسية الخاصة بانتهاء المرحلة الانتقالية وفصلها عن جامعة بنها الحكومية.

وخلال الجلسة وافق مجلس الأمناء على اعتماد اللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية، كأول جامعة أهلية يتم الإنتهاء من إجراءات اعتماد اللائحة الخاصة بها بعد إعدادها بواسطة عدد من الأساتذة والمتخصصين في هذا المجال بالإضافة الى عقد عدد من الجلسات والحوارات الموسعة لمناقشة اللائحة الداخلية للجامعة والوصول بها إلى مرحلة التطبيق.

كما وافق مجلس الأمناء أيضا على اعتماد تقرير لجنة التسليم والتسلم بين جامعتى بنها الحكومية والأهلية ، وكذلك اعتماد تعيين مراقب حسابات خارجي للجامعة ، كما وافق مجلس الأمناء أيضا على اعتماد اللائحة الخاصة بالمنح الدراسية بعد التعديلات اللازمة عليها.

من ناحية أخرى أشاد أعضاء مجلس الأمناء بالإمكانيات التى تتميز بها جامعة بنها الأهلية حيث تمثل إضافة قوية لتطوير المنظومة التعليمية في مصر، باعتبارها نموذج رائد فى نجاح تجربة الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية .

يذكر أن مقترح اللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية تضمن 9 أبواب و 244 مادة، وتناولت مواد اللائحة تشكيل ومهام مجلس الأمناء، ومجلس الجامعة، والمجالس الأخرى، وكذلك آلية تعيين ومهام رئيس الجامعة والقيادات.

كما تضمنت اللائحة أيضًا الهيكل التنظيمي للجامعة والمواد الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس ونظام وقواعد الدراسة بالجامعة واتحاد الطلاب والخدمات الطلابية والنظام المالي للجامعة.

يذكر أن جامعة بنها الأهلية تقام بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، على مساحة 37 فدانًا، وتم تجهيزها بمستوى جامعات الجيل الرابع، وتقدم الجامعة العديد من البرامج الدراسية المتميزة من خلال كليات (الطب البشري، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الهندسة، علوم الحاسب، الاقتصاد وإدارة الأعمال)، بهدف تلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

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