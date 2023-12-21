تجار السوق السوداء.. مداهمة مخازن ومصانع الأسمدة بالغربية والبحيرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزبر الداخلية بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات مفادها قيام بعض الأشخاص بإدارة شركات ومخازن "غير مرخصة" للإتجار فى الأسمدة الزراعية المدعمة بالسوق السوداء بدائرة مركزى شرطة (زفتى بالغربية - غرب النوبارية بالبحيرة) لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشركات والمخازن المشار إليها بالتنسيق مع مديريتى أمن "الغربية والبحيرة" ، وتم ضبط (5 مخازن غير مرخصة) ومالكيهم والمديرين المسئولين، وعثُر بداخلهم على ( 7 طن و800 كيلو جرام أسمدة ومخصبات زراعية "محظور تداولها وغير مصرح بتداولها" – 64 طن و 110 كيلو جرام أسمدة ومخصبات زراعية "مغشوشة ومقلدة منسوب إنتاجها لبعض الشركات وبدون فواتير تدل على مصدرها) .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.