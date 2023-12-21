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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 889 شاحنة و145 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 496 شاحنة و130 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 393 شاحنة و15 سيارة. 
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وسينا بينما تغادر السفينتين امل ودليلة فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى امل، دليلة وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة سينا، كما تم تداول 1700 طن بضائع و357 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 981 راكبًا بموانئها.
 

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