تصدير 8000 طن دقيق عبر ميناء بورتوفيق الي السودان

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 25000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 1012 شاحنة و 160 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 510 شاحنة و145 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 20000 طن بضائع ، 502 شاحنة و15 سيارة .

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امل ودليلة فيما تغادر العبارة سينا بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية وغادرت اربع سفن وهي امل ، دليلة ، بوسيدون اكسبريس و الحرية ، كما شهد ميناء نويبع تداول 2150 طن و 270 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله و آور. كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة صوفيا2 علي متنها 8000 طن دقيق تصدير الي السودان .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1590 راكب بموانيها .

