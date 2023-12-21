إصابة 5 أشخاص في انهيار منزل بالمنيا.. والمحافظ يتابع تداعيات الحادث

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تداعيات انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق، بشارع مصطفى فهمى المتفرع من شارع سوق الملاح بحي شمال مدينة المنيا، والذى أسفر عن انهيار جزء من حائط المنزل المجاور من الناحية القبلية، وإصابة 5 أشخاص.

وكلف المحافظ الدكتور محمد أبو زيد، نائبه، بتفقد موقع انهيار المنزل لمعاينة الأضرار الناتجة ومتابعة تداعيات الحادث، واتخاذ الإجراءات الاحترازية بالنسبة للمنزل المجاور وإخلائه من السكان لحين التأكد من سلامته، وعدم تعرض قاطنيه للخطر، وذلك بالتنسيق مع لجنة المنشآت المنهارة والآيلة للسقوط لمعاينة المنازل المجاورة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عقب المعاينة وإعداد التقرير الفني.

كما وجه المحافظ لجنة الإغاثة بمديرية التضامن بحصر الخسائر في الممتلكات وصرف 50% من قيمتها بحد أقصى 20 ألف جنيه.

من جانبه، أكد الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة، أن معظم الإصابات بسيطة، وأن المصابين تلقوا الإسعافات الأولية وأوجه الرعاية الطبية اللازمة بمستشفى المنيا العام، وغادروا المستشفى.

وكانت غرفة الأزمات بالمحافظة، تلقت إخطارًا صباح اليوم يفيد بوقوع الحادث، حيث قامت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، بفصل التيار الكهربائي والمياه، وبالتنسيق مع أجهزة الأمن تم عمل كردون أمنى من الشرطة حول المكان حفاظاً على المواطنين، وتبين أن المنزل قديم ومكون من ثلاثة طوابق، ومبنى بالدبش والطوب اللبن حوائط حاملة على مساحة 300 متر.