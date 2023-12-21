عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 5 أشخاص في انهيار منزل بالمنيا.. والمحافظ يتابع تداعيات الحادث

انهيار منزل
انهيار منزل

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تداعيات انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق، بشارع مصطفى فهمى المتفرع من شارع سوق الملاح بحي شمال مدينة المنيا، والذى أسفر عن انهيار جزء من حائط المنزل المجاور من الناحية القبلية، وإصابة 5 أشخاص.

 

تموين المنيا: 130 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

تنفيذي المنيا يناقش إجراءات رادعة حيال السيارات المحملة بمواد بناء بدون ترخيص

 

وكلف المحافظ الدكتور محمد أبو زيد، نائبه، بتفقد موقع انهيار المنزل لمعاينة الأضرار الناتجة ومتابعة تداعيات الحادث، واتخاذ الإجراءات الاحترازية بالنسبة للمنزل المجاور وإخلائه من السكان لحين التأكد من سلامته، وعدم تعرض قاطنيه للخطر، وذلك بالتنسيق مع لجنة المنشآت المنهارة والآيلة للسقوط لمعاينة المنازل المجاورة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عقب المعاينة وإعداد التقرير الفني.

كما وجه المحافظ لجنة الإغاثة بمديرية التضامن بحصر الخسائر في الممتلكات وصرف 50% من قيمتها بحد أقصى 20 ألف جنيه.

من جانبه، أكد الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة، أن معظم الإصابات بسيطة، وأن المصابين تلقوا الإسعافات الأولية وأوجه الرعاية الطبية اللازمة بمستشفى المنيا العام، وغادروا المستشفى.

وكانت غرفة الأزمات بالمحافظة، تلقت إخطارًا صباح اليوم يفيد بوقوع الحادث، حيث قامت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، بفصل التيار الكهربائي والمياه، وبالتنسيق مع أجهزة الأمن تم عمل كردون أمنى من الشرطة حول المكان حفاظاً على المواطنين، وتبين أن المنزل قديم ومكون من ثلاثة طوابق، ومبنى بالدبش والطوب اللبن حوائط حاملة على مساحة 300 متر.

اصابة 5 أشخاص اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا انهيار منزل ثلاثة طوابق فصل التيار الكهربائي منزل قديم وكيل وزارة الصحة حصر الخسائر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقف كهربا بعد 10 أيام.. نجم الزمالك السابق يصدم جماهير الأهلي| فيديو

عفت نصار يهدد بعدم تشجيع الزمالك بسبب حسام وإبراهيم حسن

سقوط جديد لسعر كيلو البصل بالأسواق .. وهؤلاء أبرياء من الأزمة الحالية

لو كنت قليل الحيلة ردد 6 كلمات ينصرك الله ويفتحها عليك فتحا عجيبا

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

إيقاف خلال أيام.. صدمة عاجلة لجمهور الأهلي بشأن «كهربا»

ترشيحاتنا

صواريخ القسام تقطع لقاء لابيد وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي

نقابة القراء تعلن زيادة المعاشات ومنح الأمراض المزمنة ومصاريف الجنازة |تفاصيل

بالأحمر الجريء| وفاء عامر تثير الجدل بظهورها.. شاهد

حازم إمام يوجه صدمة لجمهور الزمالك

بيان عاجل للمكتب الإعلامي في غزة بشأن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمقره

إصابة 5 أشخاص في انهيار منزل بالمنيا.. والمحافظ يتابع تداعيات الحادث


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادل شكل يزيف امتحانًا للصف الرابع الابتدائي .. لهذا السبب

عواصف رملية تضرب القاهرة.. نصائح هامة لمرضى الحساسية

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

فيديو

كورونا يُهدّد العالم مرة أخرى.. هل وصل إلى مصر؟ فيديو

محدش يخرج من بيته| الأرصاد تحذر هذه الفئات بسبب طقس اليوم.. فيديو

ركبا الأسانسير مع شخصين.. الداخلية تكشف لغز خطـ.ــف صغيرين داخل مصعد

إسرائيل تلتقط أنفاسها الأخيرة.. ناشط أمريكي يوجه رسالة قوية للعالم| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ