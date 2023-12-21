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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

محمود صديق يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

هنأ الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لفوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024م، داعيًا المولى -عز وجل- له بالتوفيق والنجاح في تلبية طموحات الشعب المصري العظيم، والعبور نحو مستقبل أفضل بإذن الله.

 

 جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر السنوي السابع لقسم جراحة العظام بكلية طب البنين بالقاهرة الذي يقام برعاية كريمة من  الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بحضور الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، والدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، والدكتور محمد عبد العزيز، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور لبيب يسري، رئيس قسم جراحة العظام رئيس المؤتمر، والدكتور فيصل زايد، سكرتير عام المؤتمر.

 

ورحب نائب رئيس الجامعة بالحضور جميعًا من القامات العلمية في مجال جراحة العظام في كليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية، ناقلًا لهم تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتحيات فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، مشيرًا إلى أن  الأطباء أصحاب رسالة سامية؛ لأن المولى -عز وجل- يسوق الشفاء على أيديهم بفضله تعالى، والأطباء طلاب علم من المهد إلى اللحد.

 

ورحب نائب رئيس الجامعة بنقيب أطباء مصر الدكتور أسامة عبد الحي، مشددًا على أهمية التعاون والتواصل بين كليات الطب ونقابة الأطباء من أجل إعادة النظر في قوانين النقابة بما ينعكس إيجابيًّا على الطبيب والمريض.

 

وختم نائب رئيس الجامعة كلمته بدعائه للمؤتمر بالتوفيق والنجاح، وأن يخرج بتوصيات مفيدة تسهم في تخفيف الألم على المريض.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جامعة الازهر جامعة الأزهر

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