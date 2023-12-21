ندوات ومحاضرات ومسابقات.. كليات جامعة الأزهر تنتفض احتفالًا باليوم العالمي للغة العربية

تابعَت كليات جامعة الأزهر في الوجهين القبلي والبحري فعالياتها المختلفة؛ احتفاءً باليوم العالمي للغة العربية والذي وافق يوم الاثنين الماضي بالتزامن مع الذكرى السنوية الخمسين، لإعلان الأمم المتحدة اللغة العربية لغة رسمية.

اليوم العالمي للغة العربية

من جانبها أقامت كلية اللغة العربية بأسيوط، ندوة علمية في إطار احتفالها السنوي باليوم العالمي للغة العربية، قدم خلالها عدد من الباحثين أوراقًا بحثية تخدم اللغة تراثًا وتعلمًا وتعليمًا، حضر وقائعها الأستاذ الدكتور صابر السيد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور حمادة مصطفى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وجمع غفير من أساتذة الكلية ومنسوبيها ومحبي اللغة العربية.

وفي سياق متصل احتفلت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بقنا باليوم العالمي للغة العربية، تحت شعار (لغتنا تطور وريادة)، برعاية الدكتور محمد الطاهر عميد الكلية، والدكتور الضبع محمد أحمد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي وأمين المجلس الأعلى لقصور الثقافة السابق، والدكتور صلاح طايع، عميد كلية الآداب بجامعة جنوب الوادى، ولفيف من من. مشايخ المناطق الأزهرية والوعظ بالمحافظة.

وفيما له صلة احتفت كلية اللغات والترجمة، برئاسة الأستاذ الدكتور خالد عباس، عميد الكلية، باليوم العالمي للغة العربية بإحيائها فنون العربية بتحفيز طلابها على الاهتمام بهما، حيث نظمت مسابقة الخط العربي، فاز خلالها ثلاثة طلاب من أقسام مختلفة بالكلية بأجمل الخطوط وأصحها كتابة.

بدورها شاركت كلية اللغة العربية بالمنصورة، ممثلَة في عميدها الأستاذ الدكتور محمد فرغلي الشافعي، في احتفالية منطقة الدقهلية الأزهرية باليوم العالمي للغة العربية؛ انطلاقًا من دورها في خدمة المجتمع، وكونها إحدى حصون اللغة العربية.

وعن علاقة اللغة العربية بالتراث؛ احتفت كلية اللغة العربية بالقاهرة باليوم العالمي للغة العربية، بندوة علمية أقامتها تحت عنوان: "التراث اللغوي والتاريخي في مرآة العصر"، برعاية من الدكتور صلاح عاشور، عميد الكلية، وبإشراف الدكتور أحمد عبد الفتاح، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وشارك فيها عدد من أساتذة الكلية والباحثين ببحوث دقيقة وجديدة تعني بالتراث اللغوي والتاريخي.

وتستمر كليات الجامعة على مدار الأسبوع المقبل تنفيذ الفعاليات المختلفة؛ احتفاءً باليوم العالمي للغة العربية؛ حيث تعقد كلية اللغة العربية بجرجا، الأحد المقبل، محاضرة علمية، بعنوان: "تضافُر مستويات التحليل اللغوي على كشف أسرار النص الشعري"، يحاضر فيها الأستاذ الدكتور الحسن عبد اللطيف اللاوي، أستاذ الأدب والنقد بالكلية.

يذكر أن جامعة الأزهر برئاسة الأستاذ الدكتور سلامة داود، قد أقامت أول أمس احتفالًا بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، حضره قيادات وعلماء الأزهر، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، كما تّواصل كليات الجامعة احتفالاتها بتلك المناسبة، من خلال المحاضرات والندوات والمسابقات الطلابية في مهارات وفنون اللغة العربية.