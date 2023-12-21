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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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انتشار حشرة البق بين طلاب مدرسة لغات بالقاهرة.. تحرك عاجل وأول تعليق من "الصحة"| تفاصيل

صور ارشيفية
صور ارشيفية

تنقلب حياتنا اليومية رأسًا على عقب عندما يظهر تهديد صحي يستهدف أطفالنا في مؤسسات التعليم. 

وهذا ما حدث في إحدى المدارس التجريبية لغات بالقاهرة، حيث انتشرت حشرة البق بين الطلاب، مما دفع الإدارة التعليمية إلى اتخاذ إجراءات فورية للتصدي لهذا المشكلة الصحية الملحة.

انتشار حشرة البق

وفي تصريح لمصدر مطلع بوزارة الصحة، نفى تفشي حشرة البق في إحدى المدارس التجريبية لغات بالقاهرة. 

ومع ذلك، أكد المصدر أن إدارة المدرسة اتخذت خطوات وقائية برش المدرسة للحد من انتشار حشرات البق، ما يشير إلى جدية الموقف والاستجابة السريعة للتصدي للمشكلة.
 

الطلاب البق حشرة الصحة المدارس الحشرات

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انتشار حشرة البق بين طلاب مدرسة لغات بالقاهرة.. تحرك عاجل وأول تعليق من "الصحة"| تفاصيل

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