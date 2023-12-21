أول رد من إسرائيل علي شرط حماس لإنهاء الحرب

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الخميس، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، بأن حركة حماس الفلسطينية تضع شرطا لإنهاء الحرب، وهذا لن يحدث.

وحسب الصحيفة العبرية، قال مسؤولون إسرائيليون، “حماس تضع شرطا لإنهاء الحرب.. وهذا لن يحدث”.

يأتي هذا الإعلان بعد أن أصدرت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، بيانا رسميا بأنها لن تناقش صفقة رهائن حتى نهاية الحرب في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة حماس، أنها لن توافق على أي محادثات بشأن تبادل الأسرى إلا بعد أن تنهي إسرائيل عمليتها العسكرية في قطاع غزة.

وقالت حماس في بيان له، إن "هناك قراراً وطنياً فلسطينياً بعدم الحديث عن الأسرى أو صفقات التبادل إلا بعد الوقف الكامل للعدوان".