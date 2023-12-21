عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول رد من إسرائيل علي شرط حماس لإنهاء الحرب

إسرائيل
إسرائيل

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الخميس، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، بأن حركة حماس الفلسطينية تضع شرطا لإنهاء الحرب، وهذا لن يحدث.

وحسب الصحيفة العبرية، قال مسؤولون إسرائيليون، “حماس تضع شرطا لإنهاء الحرب.. وهذا لن يحدث”.

يأتي هذا الإعلان بعد أن أصدرت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، بيانا رسميا بأنها لن تناقش صفقة رهائن حتى نهاية الحرب في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة حماس، أنها لن توافق على أي محادثات بشأن تبادل الأسرى إلا بعد أن تنهي إسرائيل عمليتها العسكرية في قطاع غزة.

إسرائيل تتلقى ضربة قوية بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

إسرائيل متطورة .. مذيع أجنبي يكشف مفاجأة عن 7 أكتوبر | فيديو

وقالت حماس في بيان له، إن "هناك قراراً وطنياً فلسطينياً بعدم الحديث عن الأسرى أو صفقات التبادل إلا بعد الوقف الكامل للعدوان".

حماس إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقف كهربا بعد 10 أيام.. نجم الزمالك السابق يصدم جماهير الأهلي| فيديو

عفت نصار يهدد بعدم تشجيع الزمالك بسبب حسام وإبراهيم حسن

عواصف وأمطار تضرب البلاد اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد للمواطنين

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

سقوط جديد لسعر كيلو البصل بالأسواق .. وهؤلاء أبرياء من الأزمة الحالية

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

كانوا في طريقهم للعمل| مصرع 4 مهندسين مصريين في حادث بـ السعودية.. أسماء وصور

موضوعات متعلقة

إسرائيل تتلقى ضربة قوية بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

قيس سعيد يؤكد وقوف تونس الثابت وغير المشروط إلى جانب الشعب الفلسطيني

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية في وسط غزة

بوتين يبعث برسالة عاجلة إلى أمريكا وأوروبا بشأن العلاقات مع روسيا

اعتراضا على السياسات.. أنجولا تعلن نيتها الانسحاب من منظمة أوبك

بيان عاجل للمكتب الإعلامي في غزة بشأن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمقره

رسميا.. البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة 250 نقطة أساس

شرط واحد.. بيان عاجل من الفصائل الفلسطينية بشأن صفقة الأسرى مع إسرائيل

ترشيحاتنا

رئيس المعارضة الإسرائيلية: إمكانية إقامة دولة فلسطينية لم تمت بعد

منظمة الصحة العالمية تنفي استخدام حماس للمستشفيات في غزة

لأول مرة ..شوبير يفجر مفاجأة سارة بشأن مباريات كأس الأمم الأفريقية

يونيسف : 1.2 مليون نازح في مراكز الإيواء بقطاع غزة

“واشنطن بوست” تفضح أكاذيب الاحتلال بشأن مستشفى الشفاء في غزة

مناقشة تطورات المشهد الإقليمي في لقاء السيسي مع وزير خارجية المملكة المتحدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع الغنم.. مي سليم في جلسة تصوير مختلفة جدا| شاهد

طريقة عمل العيش الكيزر في البيت

كاجوال جريء.. سارة سلامة تثير الجدل فى أحدث إطلالة| شاهد

نوع خضار غير متوقع مهم جدا للرياضيين

فيديو

العودة للكمامة والبقاء بالمنزل.. الصحة العالمية تحذر من متحور «JN.1» بديل كورونا|فيديوجراف

موعد انخفاض أسعار السكر | تغطية خاصة

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار قبل اجتماع المركزي| تفاصيل

كورونا يُهدّد العالم مرة أخرى.. هل وصل إلى مصر؟ فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ