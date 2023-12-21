3 أسماء ثقيلة.. حماس ترفض مقترح إسرائيلي للاتفاق على الهدنة| تعرف عليه

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن حركة حماس تصر على أن تشمل صفقة تبادل الأسري الجديدة مع الاحتلال الإسرائلي 3 أسري مهمين وهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وعبد الله البرغوثي.

ووفقا لبعض المصادر الصحفية، فإن المقترح الإسرائيلي للهدنة الجديدة مع حماس، كان الموافقة على هدنة من اسبوعين لشهر و إطلاق سراح أسرى فلسطينين من الأسماء الثقيلة مقابل إطلاق حماس من 30 لـ 40 أسيرا إسرائيليا.

كما وافق الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب جزئيا من بعض مناطق قطاع غزة التي دخلتها بريا، ولكن لم توافق حركة حماس على هذا المقترح.

وعلى جانب آخر، قال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي وحماس "ليستا قريبتين من التوصل إلى اتفاق نهائي في الوقت الحالي" بشأن إطلاق سراح الرهائن في غزة.

وأضاف المصدر الإسرائيلي: "في الوقت الحالي، لا تزال المفاوضات جارية، ولا يوجد شيء نهائي".

وأوضح المسؤول إن حماس تطالب بالمزيد من السجناء الثقيلين أكثر من ذي قبل، في إشارة إلى إطلاق سراح النساء الفلسطينيات والسجناء المراهقين من السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح رهائن في الاتفاق الأخير بين الجانبين.

وأشار المسؤول إلى أن إسرائيل تطالب حاليا بالإفراج عن جميع الرهائن المتبقين في إطار أي اتفاق.

كما قال المسؤول الإسرائيلي إن وقف إطلاق النار المؤقت في قطاع غزة كجزء من الاتفاق، قد يستمر لمدة أسبوع أو أسبوعين.