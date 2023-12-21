فعلنا كل شيء.. تصريحات نارية لـ علي معلول قبل مواجهة أوروا الياباني

نشر احمد حسن نجم منتخب مصر السابق تصريحات علي معلول قبل مواجهة أوروا الياباني غدا.

وكتب احمد حسن : علي معلول

نسعي للفوز بالميدالية البرونزية لمصالحة جماهير الأهلي،فعلنا كل شئ أمام فلومينينسي إلا تسجيل الاهداف،سنكون أكثر حسما أمام اوراوا الياباني غدا من أجل تحقيق الفوز،لا توجد بطولة سهلة و مونديال الأندية يضم أبطال القارات،حاولنا الوصول إلي النهائي ولكن التوفيق غاب عنا.

ويلتقي فريق النادي الأهلي مع أوروا الياباني في الرابعة والنصف مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بجدة، لتحديد الفريق الفائز بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.

وأقيم في العاشرة صباح اليوم بتوقيت السعودية «التاسعة بتوقيت القاهرة» الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وأوروا الياباني، باستاد الأمير عبدالله الفيصل؛ للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء الجمعة، لتحديد صاحب الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.