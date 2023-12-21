جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن السيطرة على حي الشجاعية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن الفرقة 36 أنهت مرحلة تفكيك القدرات الأساسية لحماس في حي الشجاعية وحققت السيطرة العملياتية علي الحي.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال قائد الفرقة 36 لقواته: “لقد قاتلتم مثل الأسود وأنتم على رأس مقاتليكم”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه قام بتوسيع عملياته البرية في وسط قطاع غزة، حيث نفذت الفرقة 99 عملية في مناطق جنوب مدينة غزة.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: “قامت الفرقة 99 بمناورة في مناطق جديدة في وسط غزة، لإقامة سيطرة عملياتية بين مدينة غزة وما يسمى بالمخيمات المركزية – مخيمات اللاجئين في وسط غزة”.

وتابع:” خلال العملية، قتل اللواء 179 مدرع الاحتياطي ولواء المظليين الاحتياطي 646 أعضاء من كتيبة النصيرات التابعة لحماس ودمروا البنية التحتية للحركة، بما في ذلك الأنفاق ومستودعات الأسلحة”.