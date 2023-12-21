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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس المعارضة الإسرائيلية: إمكانية إقامة دولة فلسطينية لم تمت بعد

يائير لابيد
يائير لابيد

قال رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن إمكانية إقامة دولة فلسطينية لم تمت، ولكن تم “تأجيل” حل الدولتين بسبب هجوم حماس في 7 أكتوبر.

ويبدو أن هذه التصريحات في مقابلة أجريت معه مؤخرا، وهي تعد واحدة من المرات الأولى التي يتحدث فيها مشرع إسرائيلي عن فكرة حل الدولتين منذ 7 أكتوبر دون رفض الصيغة تماما، كما فعل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وقال لابيد لمجلة “المجلة”: “أعتقد أن ما حدث قد أجل إمكانية حل الدولتين، للدولة الفلسطينية، وأقول هذا كمؤيد لحل الدولتين”.

وأضاف: “لسنوات، أولئك منا الذين دعموا دولة فلسطينية قالوا دائما، نحن بحاجة إلى التأكد من أن لدينا التدابير الأمنية التي تحتاجها إسرائيل للتأكد من أن شعبنا آمن وسليم”.

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وتابع: “على عكس منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية، لم تكن حماس أبدا مع حل الدولتين... وهم يفعلون كل ما في وسعهم لتأجيل هذا الشيء”.

وقال لابيد: “لا أعتقد أن الفكرة قد ماتت.. أعتقد أنه سيتأخر بشكل كبير لأننا بحاجة إلى إيجاد طرق لتأمين سلامة شعبنا”.

لابيد رئيس المعارضة الإسرائيلية

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