رئيس المعارضة الإسرائيلية: إمكانية إقامة دولة فلسطينية لم تمت بعد

قال رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن إمكانية إقامة دولة فلسطينية لم تمت، ولكن تم “تأجيل” حل الدولتين بسبب هجوم حماس في 7 أكتوبر.

ويبدو أن هذه التصريحات في مقابلة أجريت معه مؤخرا، وهي تعد واحدة من المرات الأولى التي يتحدث فيها مشرع إسرائيلي عن فكرة حل الدولتين منذ 7 أكتوبر دون رفض الصيغة تماما، كما فعل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وقال لابيد لمجلة “المجلة”: “أعتقد أن ما حدث قد أجل إمكانية حل الدولتين، للدولة الفلسطينية، وأقول هذا كمؤيد لحل الدولتين”.

وأضاف: “لسنوات، أولئك منا الذين دعموا دولة فلسطينية قالوا دائما، نحن بحاجة إلى التأكد من أن لدينا التدابير الأمنية التي تحتاجها إسرائيل للتأكد من أن شعبنا آمن وسليم”.

وتابع: “على عكس منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية، لم تكن حماس أبدا مع حل الدولتين... وهم يفعلون كل ما في وسعهم لتأجيل هذا الشيء”.

وقال لابيد: “لا أعتقد أن الفكرة قد ماتت.. أعتقد أنه سيتأخر بشكل كبير لأننا بحاجة إلى إيجاد طرق لتأمين سلامة شعبنا”.