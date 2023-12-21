عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استقبال رسمي من وزارة الشباب والرياضة لبعثة الغطس بعد التأهل إلى أوليمبياد باريس

صدى البلد

أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفدًا رسميًا من الوزارة؛ لاستقبال بعثة الغطس بعد تمكن المنتخب من التأهل رسميًا لأوليمبياد باريس، بعد تحقيقهم المراكز الأولى في البطولة الأفريقية المؤهلة للأولمبياد، والتي أقيمت خلال الفترة من ١٨-١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ بجنوب إفريقيا.


حيث تأهل محمد فاروق بعد فوزه ذهبية منافسات سلم ٣م متحرك، رامز ضياء - ذهبية منافسات سلم ١٠م ثابت، مها عامر - ذهبية منافسات سلم ٣م متحرك، ملك توفيق - ذهبية منافسات سلم ١٠م ثابت، وفي منافسات الزوجي متحرك رجال حقق محمد فاروق ورامز ضياء ذهبية منافسات سلم ٣م، مها عامر وملك توفيق ذهبية منافسات سلم ٣م زوجي متحرك آنسات، ومحمد فاروق ومها عامر ذهبية منافسات سلم ٣م زوجي متحرك مختلط.


قال الدكتور أشرف صبحي: "نحرص علي استدامة تحقيق الإنجازات فى مختلف المحافل وعلى مستوى البطولات التى يشاركون بها على مدار العام، وصولاً إلي الأوليمبياد وهو الهدف الأسمى.".


وأوضح الوزير أن الرياضة المصرية خاصة على مستوى المنتخبات قد حققت وتحقق العديد من الإنجازات والنتائج الجيدة والمميزة، وذلك دليل على تحقيق الرياضة المصرية طفرة ومكانة قارية وعالمية غير مسبوقة للمنظومة الرياضية المصرية، وفى العديد من اللعبات بفضل الدعم اللامحدود الذى توفره القيادة السياسية لجميع الفرق والمنتخبات القومية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف خلال أيام.. صدمة عاجلة لجمهور الأهلي بشأن «كهربا»

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

المغرب الأول أفريقيا.. تعرف على ترتيب المنتخب المصري في التصنيف الدولي

وقف كهربا بعد 10 أيام.. نجم الزمالك السابق يصدم جماهير الأهلي| فيديو

عواصف وأمطار تضرب البلاد اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد للمواطنين

للمرة الثالثة على التوالي.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدة

عفت نصار يهدد بعدم تشجيع الزمالك بسبب حسام وإبراهيم حسن

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

ترشيحاتنا

شعبة الذهب تعلن 3 مسببات لارتفاع أسعار المعدن الأصفر | وتوقعات الهبوط

الحكومة: لدينا 26 جامعة جاهزة للاستثمار مع القطاع الخاص ..والمستثمرون: مستعدون للشراكة

تحذيرات رسمية .. نوات الشتاء في الإسكندرية | وهذه أشدها خطورة

جاريد كوشنر وإيفانكا ترامب يتجولان في مستوطنات غلاف غزة

مدبولي يوافق على مقترحات شراكة مع القطاع الخاص لإدارة مدارس "النيل" واليابانية

علبة سجائر بـ هيروين .. قرار من المحكمة بشأن متهم في البساتين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببنطلون مقطع.. لاميتا فرنجية بإطلالة كاجوال تحت أشعة الشمس

بدء توافد النجوم.. الصور الأولى من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

بعد الأزمة الأخيرة.. طريقة حفظ بصلة مقطوعة نصين لفترة طويلة

جريئة جدًا.. شمس الكويتية تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

العودة للكمامة والبقاء بالمنزل.. الصحة العالمية تحذر من متحور «JN.1» بديل كورونا|فيديوجراف

موعد انخفاض أسعار السكر | تغطية خاصة

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار قبل اجتماع المركزي| تفاصيل

كورونا يُهدّد العالم مرة أخرى.. هل وصل إلى مصر؟ فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ