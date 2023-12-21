ختام دورة أئمة لبنان بمنظمة خريجي الأزهر بالتعاون مع أكاديمية التدريب

قال أسامة ياسين - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر: إن المنظمة تعي أهمية ودور خريجي الأزهر وأئمة العالم الإسلامي لنقل رسالة الأزهر ومنهجيته الإسلامية الوسطية؛ لذا لا تدخر جهدا في تحقيق هذا الهدف فتعمل باستمرار بكافة جهود القائمين عليها على تطوير الأداء العلمي للأزهريين على مستوى العالم من خلال الدورات التدريبية العلمية والثقافية المكثفة.

ختام دورة أئمة لبنان بمنظمة خريجي الأزهر بالتعاون مع أكاديمية الأزهر للتدريب

لتزويدهم بالفهم الصحيح لمنهج الإسلام بما يتناسب مع الواقع المعاصر وما يستجد عليه من قضايا في مجتمعاتهم ولصقل خبراتهم الدعوية التي تبنى على ترسيخ ثقافة الحوار؛ لنبذ التطرف والعنف والإرهاب ومن ثم يقومون بدورهم الأمثل كسفراء للأزهر في بلادهم.

جاء ذلك خلال حفل ختام الدورة التدريبية المكثفة التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، لعدد 14 إماما وخطيبا وواعظا من دولة لبنان، عبر الفيديو كونفرانس بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب.

أكد د. حسن الصغير - مدير أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب، على أن التعاون الذي يتم بين المنظمة العالمية لخريجي الأزهر وأكاديمية الأزهر العالمية للتدريب تعاون ناجح ومثمر لتأهيل أئمة العالم الإسلامي لامتلاك منهجية فكر إسلامي معاصر يشمل كافة القضايا الفقهية في الشرع الحنيف.



وقال د. الصغير: إننا لمسنا في هذه الدورة المميزة لأئمة دولة لبنان حسن السمت والتفاعل المميز والإخلاص في تحصيل العلم.

كما أكد د. عبدالدايم نصير - أمين عام المنظمة، على أن عوامل النجاح لهذه الدورة توافرت واجتمعت لتحقيق الهدف منها وهو دعم التجديد والمواكبة للقضايا الفقهية لدى العاملين بالدعوة الاسلامية للأئمة المشاركين بهذه الدورة من خلال التعاون المثمر بين المؤسستين وقد تم الوضع في الاعتبار لذلك عند وضع الجدول التدريبي للمحاضرات والمحاضرين ومدى حيوية وتقبل المتدربين للجرعة العلمية المكثفة بما يتناسب مع احتياج مجتمعهم لدورهم الدعوي هذا.

من جانبهم ثمن المشاركون من أئمة دولة لبنان الدور الذي بذل من جانب المنظمة والأكاديمية لصقلهم علميا، معربين عن طموحهم الكبير في التزود دائما بالعلم الأزهري الذي يروي أفئدة وعقول أئمة وخطباء العالم الإسلامي من خلال التواصل الدائم مع المنظمة للوقوف على كل ما هو جديد وما يقدم من برامج تدريبية علمية قيمة تساعدهم في رحلتهم الدعوية.