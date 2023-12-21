بيان عاجل من حماس بشأن المفاوضات مع إسرائيل

قال القيادي البارز في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، غازي حمد، إن الحركة ليست مهتمة بإطلاق سراح الرهائن مقابل توقف القتال لمدة أسابيع، لأن إسرائيل ستواصل الحرب بعد ذلك.

وأضاف حمد، في تصريحات صحفية: “يبحث بعض الناس عن هدنة قصيرة.. لمدة أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.. لكننا نريد وقف العدوان تماما”.

وتابع قائلا: “لأنني أعتقد أن إسرائيل ستأخذ الرهائن، وبعد ذلك سيبدأون جولة جديدة من القتل الجماعي والمجازر ضد شعبنا… لن نلعب هذه اللعبة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، بأن حركة حماس الفلسطينية تضع شرطا لإنهاء الحرب، وهذا لن يحدث.

وحسب الصحيفة العبرية، قال مسؤولون إسرائيليون، “حماس تضع شرطا لإنهاء الحرب.. وهذا لن يحدث”.

يأتي هذا الإعلان بعد أن أصدرت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، بيانا رسميا بأنها لن تناقش صفقة رهائن حتى نهاية الحرب في قطاع غزة.