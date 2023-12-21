قوات الاحتلال تعتقل أحد قيادات حركة حماس

أفادت شبكة قدس الإخبارية؛ بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت القيادي بحركة حماس إياد ناصر من ضاحية شويكة شمال طولكرم.

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، حذر من كارثة الموت ببطء التي يواجهها آلاف الجرحى والمرضى في قطاع غزة في غياب حد أدنى من الرعاية الصحية وخروج أغلب المستشفيات عن الخدمة.

وقال الأورومتوسطي "إنّه رصد وفاة العشرات من المرضى والجرحى بما في ذلك داخل مستشفيات وعيادات صحية، نتيجة عدم توفر الرعاية الصحيّة، فضلاً عن وفاة عشرات آخرين داخل منازلهم لتعذر نقلهم للمشافي إمّا لعدم وجودها كما هو الحال حاليا شمال مدينة غزة، وإمّا لخضوع مناطقهم لتوغلات قوات الاحتلال، فضلاً عن آخرين يموتون يوميا من المرضى لعدم وجود أي فرصهم لعلاجهم بالمشافي نتيجة مباشرة لهجمات "إسرائيل" واستهدافها المستشفيات وقطع الإمدادات الإنسانيّة.



وذكر أنّ الأوضاع في قطاع غزة لا سيما في مدينة غزة وشمالها شديدة الكارثيّة، على صعيد تلقي الخدمات الصحية، فقد خرجت جميع المشافي في شمال غزة عن الخدمة، وهناك عيادة صحية سبق أن تعرضت للقصف والحصار، وقدرتها الاستيعابية محدودة، ومركز إسعاف للهلال الأحمر في جباليا يخضع للحصار منذ يومين.