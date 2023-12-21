عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشفى عائم للمصابين الفلسطينيين.. محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ الايطالي في زيارة لسيناء

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء  إغناسيو لا روسا رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي، والوفد المرافق له ،خلال وصوله إلي محافظة شمال سيناء علي متن طائرة حطت في مطار العريش الدولي.


وثمن المحافظ الدور الإيجابي الذي قامت به إيطاليا ودعم المجموعة الغربية للتصويت في الأمم المتحدة، مشيرا إلي أننا نبذل جهودا كبيرة في إنهاء الأحداث التي تشهدها غزة.


ووجه المحافظ الشكر لإيطاليا علي إيفاد سفينة تعمل كمستشفى عائم في ميناء العريش البحري لعلاج الجرحي الفلسطينيين.


وقال رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي أن السفينة الإيطالية في ميناء العريش البحري عبارة عن مستشفي عائم بطاقة 16 سرير و8 أسرة استقبال وتضم غرفتي عمليات وأشعة مقطعية بطاقة 12 شريحة وأشعة عادية وسونار.


أضاف انه يوجد بالمستشفي 15 طبيبًا إيطاليا في تخصصات الجراحة العامة والنساء والتوليد والأطفال والتخدير والعناية المركزة وجراحة القلب والصدر والباطنة والاسنان والعظام ، بجانب وجود طائرتين هيليكوبتر مجهزتين للإخلاء الطبي.

 

سيناء محافظ مجلس الإيطالي السفينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف خلال أيام.. صدمة عاجلة لجمهور الأهلي بشأن «كهربا»

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

وقف كهربا بعد 10 أيام.. نجم الزمالك السابق يصدم جماهير الأهلي| فيديو

عواصف وأمطار تضرب البلاد اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد للمواطنين

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

الأهلي يطلب تأجيل السوبر المصري 24 ساعة فقط لهذا السبب

المغرب الأول أفريقيا.. تعرف على ترتيب المنتخب المصري في التصنيف الدولي

للمرة الثالثة على التوالي.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدة

ترشيحاتنا

مخبأ السنوار.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تدمير شبكة أنفاق رئيسية بمدينة غزة

اعتقال كابتن أمريكا في قاعدة عسكرية بولاية فلوريدا

ننشر تفاصيل شركة "صندوق مصر لدعم التعليم" و"هيئة تطوير الجامعات"

فان ديزل جاي القاهرة.. كواليس زيارة بطل«fast and furious»لمصر ولقاء الرئيس السيسي

75 طالبة.. تسمم جماعي بإحدى مدارس الرياض

ننشر تفاصيل المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء المدارس مع القطاع الخاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسماء جلال تتألق بالأبيض.. إطلالات نجمات حفل ختام مهرجان الجونة

إطلالة شتوية جريئة.. منة فضالي تثير الجدل | شاهد

بأمر كاف| لماذا تأجلت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك..وما هو الموعد الجديد؟

ببنطلون مقطع.. لاميتا فرنجية بإطلالة كاجوال تحت أشعة الشمس

فيديو

لحظات صعبة .. نجوم رحلوا في عام 2023

نجم فيلم Fast X يزور مصر لأول مرة .. ماذا قال تيريس جيبسون عن لافتات الرئيس السيسي؟ «فيديوجراف»

العودة للكمامة والبقاء بالمنزل.. الصحة العالمية تحذر من متحور «JN.1» بديل كورونا|فيديوجراف

موعد انخفاض أسعار السكر | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ