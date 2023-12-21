مستشفى عائم للمصابين الفلسطينيين.. محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء إغناسيو لا روسا رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي، والوفد المرافق له ،خلال وصوله إلي محافظة شمال سيناء علي متن طائرة حطت في مطار العريش الدولي.
وثمن المحافظ الدور الإيجابي الذي قامت به إيطاليا ودعم المجموعة الغربية للتصويت في الأمم المتحدة، مشيرا إلي أننا نبذل جهودا كبيرة في إنهاء الأحداث التي تشهدها غزة.
ووجه المحافظ الشكر لإيطاليا علي إيفاد سفينة تعمل كمستشفى عائم في ميناء العريش البحري لعلاج الجرحي الفلسطينيين.
وقال رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي أن السفينة الإيطالية في ميناء العريش البحري عبارة عن مستشفي عائم بطاقة 16 سرير و8 أسرة استقبال وتضم غرفتي عمليات وأشعة مقطعية بطاقة 12 شريحة وأشعة عادية وسونار.
أضاف انه يوجد بالمستشفي 15 طبيبًا إيطاليا في تخصصات الجراحة العامة والنساء والتوليد والأطفال والتخدير والعناية المركزة وجراحة القلب والصدر والباطنة والاسنان والعظام ، بجانب وجود طائرتين هيليكوبتر مجهزتين للإخلاء الطبي.