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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاستسلام أو الموت | عضو بالكنيست الإسرائيلي يوجّه رسالة حادة لـ حماس

الكنيست الإسرائيلي
الكنيست الإسرائيلي

قال عضو الكنيست الإسرائيلي، ألموغ كوهين، اليوم الخميس، إنه يؤيد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فيما يتعلق بمطلب حماس بوقف الحرب.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال كوهين، “أمام حماس خياران: الاستسلام أو الموت”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه سيبذل قصاري جهده لضمان ألا تصبح غزة حماستان أو فتحستان.

وأضاف نتنياهو، في تصريحات له: “لن نوقف الحرب حتى نكمل جميع أهدافها.. استكمال القضاء على حماس وإطلاق سراح جميع الرهائن .. سأعمل بكل قوتي لضمان ألا تشكل غزة أي تهديد لإسرائيل وألا تصبح حماستان ولا فتحستان”.

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وقال: "الخيار الذي أعرضه على حماس بسيط للغاية: الاستسلام أو الموت. ليس لديهم ولن يكون لديهم أي خيار آخر”.

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