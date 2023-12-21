عادل حمودة : حماس شنت حربا نفسية ببراعة على إسرائيل بعد 7 أكتوبر

أكد الكاتب الصحفي عادل حمودة، أن حماس حرضت فئات كثيرة من الشعب الإسرائيلي -وبخاصة عائلات المحتجزين- ضد الحكومة، واستفزت بصمودها العناصر المتطرفة في الحكومة، مشيرًا إلى أنه من الوارد أن تتحول حماس من مقاومة إلى حركة سياسية في ظل القوة الغاشمة والأسلحة بلا نهاية التي يستخدمها جيش الاحتلال، ولكن المقاومة لا تنتهي.

وقال حمودة في حواره على قناة القاهرة الإخبارية، :" حماس شنت حربا نفسية ببراعة على إسرائيل بعد 7 أكتوبر، موضحًا: "في هذه الحرب خرج من حماس جانب سياسي لم يكن معروفا بهذه البراعة والمرونة، كما خرجت خبرة التعامل مع الميديا ومقاطع الفيديو والحرب النفسية التي شنتها على إسرائيل واستخدام السوشيال ميديا وفيديوهات المحتجزين".

وتابع الكاتب الصحفي: "طالما هناك احتلال فهناك مقاومة، هل يستمر هذا الشكل؟ هل تخرج أشكال أخرى؟ كل شيء وارد، ويبقى السؤال هل حققت المقاومة أهدافها؟ لأول مرة نجد أن مبادرة الهدنة انتقلت إلى المقاومة، كما سقطت هيبة الجيش الإسرائيلي، ووجدنا حالات من الفزع والهروب والانهيار النفسي لدى الجنود، حتى أن إسرائيل قررت عدم محاكمة الجنود الذين هربوا من الخدمة".

