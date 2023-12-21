حل أزمة الدولار.. أسباب إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة للمرة الثالثة/ فيديوجراف

قررت لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي المصري في اجتماعها الذي عقد مؤخرا برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، الإبقاء على سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بدون أي تغيير للمرة الثالثة على التوالي.

وقالت اللجنة في تقرير صادر عنها إنها أبقت على سعر الإيداع عند 19.25% والاقتراض لليلة واحدة عند 20.25%، كما ثبتت كلا من سعر الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.75%

سعر الفائدة

يشار إلى أن قرار اليوم هو آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية لهذا العام من أصل 8 اجتماعات محددة.

ولمتابعة المزيد حول أسباب إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة للمرة الثالثة.. تابع الفيديو جراف التالي: