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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحة غزة: استشهاد 27 وإصابة 50 في جباليا اليوم

صدى البلد

قال مدير عام الصحة في قطاع غزة الدكتور منير البرش إن 27 فلسطينيًا ارتقوا وأصيب 50 آخرون في جباليا شمال قطاع غزة، منذ صباح اليوم الخميس، فيما لا يزال هناك عشرات الشهداء والجرحى في الشوارع لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم والعشرات تحت الأنقاض.

من جانبه، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مركز إسعاف جباليا شمالي قطاع غزة، واعتقلت كل الطواقم والمسعفين، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وأضاف الهلال الأحمر، مساء اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023، أن النساء بقين محاصرات وحدهن داخل المركز، فيما انقطع الاتصال عن مركز إسعاف جباليا إثر تعرضه للاقتحام.

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