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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صلاح أهم من رونالدو.. الدوري السعودي يجدد السعى للتعاقد مع رمز العالم العربي

محمد صلاح ورونالدو
محمد صلاح ورونالدو

ستقوم رابطة الدوري السعودي للمحترفين بمحاولات جديدة من أجل التعاقد مع محمد صلاح في الصيف المقبل، حيث يقال إن جناح ليفربول "أكثر أهمية" للدوري من كريستيانو رونالدو.

أنفق دوري الدرجة الأولى السعودي حوالي 750 مليون جنيه إسترليني على المواهب الجديدة في الصيف، وجاءت كمية كبيرة من هؤلاء النجوم من أوروبا، مع اختيار أسماء كبيرة مثل كريم بنزيما وروبن نيفيز للانتقال إلى المملكة العربية السعودية، وهدف الذين يديرون الدوري هو رفع مكانته، وكان يُنظر إلى الحصول على أسماء كبيرة هناك على أنه أفضل طريقة للقيام بذلك.


وكانت هناك بعض الصفقات الضخمة التي لم تتم على الرغم من رغبة الأندية السعودية في التوقيع مع زوج من الأسماء الكبيرة، مثل كيليان مبابي واحدًا من هؤلاء، حيث عرض الهلال ما يقارب 260 مليون جنيه إسترليني للفرنسي، وهو ما كان سيحطم الرقم القياسي العالمي للانتقالات.

خطوة أخرى فاشلة كانت خطوة نجم ليفربول صلاح.

في نهاية النافذة الصيفية، قام الاتحاد بمحاولات للإيقاع بالمصري، حيث تم الإبلاغ عن عرض بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني، لكن ليفربول احتفظ به، وحصد ثمار ذلك حتى الآن هذا الموسم، حيث سجل صلاح 14 هدفا في جميع المسابقات حتى هذه اللحظة.


وتم الإبلاغ منذ إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الماضية بأن الجناح سيغادر النادي "بشكل شبه مؤكد" إذا تمت محاولة أخرى للتعاقد معه، وسيكون ليفربول خائفًا، إذ تشير صحيفة ديلي ميل إلى أن عرضًا آخر قادم.

وفي الواقع، يشير التقرير إلى أن الدوري السعودي للمحترفين سيقوم بمحاولات متجددة للتعاقد مع صلاح في الصيف المقبل، نظرًا لأنه الهدف الرئيسي في المرحلة التالية من توسعهم، وستشهد محاولة أكثر استراتيجية في الطريق على الرغم من حقيقة أن الإنفاق من المقرر أن يتباطأ، نظرًا لأن النجم يُنظر إليه على أنه استثناء لهذه القاعدة نظرًا لمدى أهميته.

صلاح أهم من رونالدو للسعودية


وفي الواقع، فإن أهمية وصول صلاح إلى المملكة العربية السعودية لا تغيب عن مسؤولي الدوري، ويشير التقرير إلى أن رجل ليفربول يُنظر إليه على أنه صفقة انتقال أكثر أهمية من كريستيانو رونالدو، وهذا تصريح هائل نظرًا لأن رونالدو بدا وكأنه يكسر الجدران أمام اللاعبين الأوروبيين للذهاب إلى المملكة العربية السعودية، مما يضيء الطريق أمام الأسماء الكبيرة الأخرى التي ستتبعها، في حين أن لاعب مانشستر يونايتد السابق قدم مصداقية فورية لدوري المحترفين السعودي، فإن صلاح هو "رمز في العالم العربي" وبالتالي فهو انقلاب أكبر.

ومن المحرج إلى حد ما أن يسمع رونالدو أنه بالنظر إلى حجم النجوم في الدوري، ربما لم يكن قريبًا من هذا المستوى لو لم يذهب إلى هناك أولاً.

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