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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير تركيا بالقاهرة: ندعم موقف مصر بشأن رفض تهجير الفلسطينيين

تهجير الفلسطينيين
تهجير الفلسطينيين

قال صالح موطلو، سفير تركيا بمصر، إن القمة المرتقبة بين الرئيس السيسي وأردوغان ستتطرق حول الحرب في غزة، وتركيا تحدثت أن تهجير الفلسطينيين إلى مصر أمر كان يجب إيضاحه، ومصر كان موقفها واضحا للجميع وأوضحته بشكل جلي جدا، ويجب ألا ندع أي جانب يسمح لإسرائيل بإفراغ غزة من سكانها. 

حديث عن الأوضاع في قطاع غزة 

وأضاف "موطلو"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، أن تركيا دعمت مصر بشأن موقفها من تهجير الفلسطينيين، إذ أن مصر محقة في هذا الجزء، وتركيا ضد الفكرة بشكل تام والاعتداء على الشعب الفلسطيني يجب أن يتوقف بأسرع ما يمكن دون أي ضحايا مدنيين وخاصة الأطفال والنساء. 

وتابع سفير تركيا بالقاهرة، أنه يجب أن يكون هناك سلام وأمن دائم في فلسطين من خلال إرساء الدولة الفلسطينية المستقلة، وهذا ما يعززه زيارة رئيس البرلمان التركي، ويجب أن يتم وقف إطلاق النار بأسرع ما يمكن وأن يكون هناك تقديم للدعم والمساعدات في غزة الذين يعانون من الجوع، "نرى أن هناك استضافة للمرضى من غزة، وكنت أتحدث أنهم يتضورون جوعا ولم يتناولوا وجبات ساخنة". 

سفير تركيا بمصر السيسي قطاع غزة تهجير الفلسطينيين وقف إطلاق النار

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