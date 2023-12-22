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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد أزمة آمبر هيرد.. انتقادات للجزء الثاني من Aquaman عقب ساعات من طرحه

جيسون موموا
جيسون موموا

تلقى الجزء الثاني من فيلم Aquaman انتقادات ومراجعات سلبية عقب ساعات من انطلاق عرضه في أمريكا وحول العالم، رغم ميزانيته الضخمة التي بلغت 205 مليون دولار.

تعرض الجزء الثاني من فيلم Aquaman للتأجيل بسبب أزمات عديدة، كان أبرزها محاولة صناعه إقصاء الممثلة آمبر هيرد، وعودتها مرة أخرى بعد ضغوطات، وتقليل حجم مشاهدها. 

وصفت مراجعات أجنبية قصة فيلم Aquaman الجديد بأن أحداثها سوداوية وفيها الكثير من الأكشن والحركة، مع القليل من خفة الظل  والأحداث اللطيفة مثل النسخة الأولى منه.

ووصفت مغامرة أبطال الفيلم الجديدة بأنها روتينية رغم الاعتماد على تكنولوجيا متطورة في صناعة العمل، كما اشتكى البعض من صورته على شاشة السينما وضعف تقنية ثلاثي الأبعاد في المشاهد. 

فيلم Aquaman and the Lost Kingdom بطولة جيسون موموا، وآمبر هيرد، ويليام دافو، باتريك ويلسون، بن أفليك وغيرهم، وهو من إخراج جيمس وان. 

تدور أحداث فيلم Aquaman and the Lost Kingdom حول محاولة أكوا مان الموازنة بين مهامه كملك للبحار، وبين مشاركته كواحد من فريق الأبطال الخارقين Justice League أثناء التخطيط لحفل زفافه. 

Aquaman Aquaman2 جيسون موموا آمبر هيرد تكنولوجيا

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