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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

صنعنا بأيدينا ما نحصد به رؤوسكم.. ما هي بندقية الغول الخاصة بـ"حماس"؟

حماس
حماس

تحت عنوان "صنعنا بأيدينا ما نحصد به رؤوسكم".. تصدر فيديو كتائب الشهيد عز الدين القسام- الجناح العسكري لحركة حماس، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر في مقطع الفيديو المتداول بكثرة، بندقية "الغول" المصنّعة محلياً، حيث تسائل المتابعين عن ماهية هذه البندقية وسبب تسميتها بهذا الاسم.. فما القصة؟

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ما هي بندقية الغول؟

تم تصنيع البندقية القناصة "غول" داخل قطاع غزة من قبل كتائب القسام "حماس"، وهي تعتبر واحدة من الأسلحة المحلية المهمة التي تمتلكها الكتائب، حيث أعلنت أنها تسببت في مقتل عدد كبير من جنود الاحتلال.

أثبتت بندقية الغول، فاعلية عالية وقدرات استثنائية خلال الحرب الجارية في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث نشرت حركة حماس مقاطع فيديو تظهر قنص جنود الاحتلال الإسرائيلي في المناطق التي تم توغلها.

على الرغم من استخدام هذه البندقية في حرب 2014 المعروفة بـ"معركة العصف المأكول"، إلا أن الكتائب أعادت تسليط الضوء عليها من جديد خلال "طوفان الأقصى".

ووفقًا لما نشرته كتائب القسام سابقًا، فإن البندقية "غول" هي سلاح قناص يتفوق على نظيراتها الروسية "دراغونوف" من عيار 7.62 ملم والنمساوية "شتاير" من عيار 12.7 ملم التي تم تطويرها عام 2004، والإيرانية "شاهر" من عيار 14.5 ملم. وتُعتبر "غول" واحدة من أقوى بنادق القنص في العالم.

ما مميزات بندقية الغول؟

تعتبر "غول" من أطول بنادق القنص في العالم، حيث يبلغ طولها أكثر من متر ونصف المتر، بينما يبلغ طول "شتاير" النمساوية 137 سم، وطول "دراغونوف" الروسية 120 سم، وطول "شاهر" الإيرانية 185 سم.

تستخدم "غول" قذائف عيار 14.5 ملم، وتكون أكثر فتكًا من قذائف بنادق القنص الأخرى مثل "شتاير" (12.7 ملم) و"دراغونوف" (7.62 ملم)، وتعادل قوتها قوة "شاهر".

يبلغ المدى القاتل لبندقية "غول" حوالي 2000 متر، بينما يبلغ المدى القاتل لبنادق "شتاير" حوالي 1500 متر ولـ"دراغونوف" حوالي 1200 متر. وتتفوق "شاهر" الإيرانية على جميعها بمدى قاتل يصل إلى 4000 متر.

ما سبب تسمية بندقية "الغول"؟

تم تسمية البندقية القسامية بـ "الغول" تكريمًا لعدنان الغول المعروف أيضًا بـ "أبو بلال"، وهو أحد قادة كتائب القسام، والذي يشتهر بلقب "رائد التصنيع العسكري" أو "أسطورة التصنيع العسكري" وفقًا لتسمية حماس له. 

ولد الشهيد عدنان الغول في 24 يوليو 1958 في مخيم الشاطئ الواقع غرب مدينة غزة، حيث كان ينتمي إلى عائلة مهجّرة من قرية "هربيا" في قضاء المجدل، التي تم تهجيرها قسرًا خلال نكبة عام 1948.

بدأ الغول دوره العسكري في وقت مبكر قبل اندلاع الانتفاضة الأولى في عام 1987، كما تمكن من تصنيع صواريخ "القسام" و"البنّا" و"البتّار" والعبوات الناسفة، بالإضافة إلى إنتاج قذائف الهاون والقذائف المضادة للدروع محليًا.

تعرض الغول للاعتقال عدة مرات من قبل أجهزة السلطة الفلسطينية، واستشهد في 21 أكتوبر 2004 في شارع يافا بمدينة غزة، في غارة استهدفته ورفيقه الشهيد القسامي القائد عماد عباس.

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