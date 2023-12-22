رامات 24 جيجابايت.. أحدث موبايل من Honor يغزو الأسواق

كشفت شركة هونر Honor، عن أحدث هواتفها الرائدة في الصين تحت اسم Honor 90 GT، والذي يتميز بذاكرة وصول عشوائي ضخمة بسعة 24 جيجابايت وشحن سريع بقدرة 100 وات.

مواصفات هاتف هونر Honor 90 GT





يتميز هاتف هونر Honor 90 GT، بشاشة من نوع AMOLED، يبلغ قياسها 6.7 بوصة، بجودة عرض FHD وبدقة 1200 × 2664 بكسل، تتمتع الشاشة بمعدل يصل إلى 120 هرتز في الثانية، تتميز الشاشة أيضا بتعتيم PWM بمعدل 3840 هرتز وماسح ضوئي مدمج لبصمات الأصابع وفتحة مثقبة لكاميرا السيلفي.

زودت هونر هاتف Honor 90 GT، بكاميرا خلفية مزدوجة مع فلاش LED، تتميز بمستشعر أساسي من نوع IMX906 بدقة 50 ميجابكسل، يدعم التثبيت البصري للصورة OIS، إلى جانب عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل.

Honor 90 GT

وبالنسبة لصور السيلفي ومحادثات الفيديو، يضم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل موجودة داخل فتحة مثقوبة أعلى الشاشة.

يوفر هاتف هونر Honor 90 GT، أداءً قويا بفضل معالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 8 Gen 2، والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 4 نانومتر، وهو معالج متوسط المدى يمكنه تقديم أداء سلس في الألعاب والمهام الأخرى كثيفة الاستخدام للموارد.

Honor 90 GT

تم تجهيز الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رامتصل سعتها إلى 24 جيجابايت، وهي أكبر شريحة على أي هاتف ذكي من هونر، وتبدأ سعة التخزين من 256 جيجابايت وتصل إلى 1 تيرابايت.

يأتي هاتف هونر Honor 90 GT، مزودا بطارية تبلغ قوتها 500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 100 وات.

ويأتي الهاتف الذكي مزودًا بواجهة المستخدم MagicOS 7.2 المستندة إلى نظام التشغيل Android 14 خارج الصندوق.

سعر هاتف هونر Honor 90 GT



يتوفر هاتف هونر Honor 90 GT، باللون الأسود و الأزرق والذهبي، مقابل سعر يبدأ من 365 دولارا (أي ما يعادل 11.275 جنيها مصريا) للإصدار الأساسي بسعة 12 + 256 جيجابايت، ويبلغ سعر الطراز المزود بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 24 جيجابايت ومساحة تخزين 1 تيرابايت حوالى 520 دولار (أي ما يعادل 16.063 جنيها مصريا).